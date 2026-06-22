Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζει το όνειρο, 2-2 με την Ουρουγουάη και ελπίδες πρόκρισης (Video)

Μετά το ματς με την Ισπανία (0-0), το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ξανά το… θαύμα του κι απέναντι στην Ουρουγουάη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και με 2 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια (όσους έχει και η «σελέστε») έμεινε «ζωντανό» στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «32», την οποία θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, οι Αφρικανοί έκαναν ξανά αίσθηση και κατάφεραν να προηγηθούν στο 21’ με το εξαιρετικό απευθείας φάουλ του Κέβιν Πίνα Λενίνι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ για το Πράσινο Ακρωτήρι σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ουρουγουανοί χωρίς να… εντυπωσιάζουν, βγήκαν τον τρόπο να φτάσουν στην ανατροπή πριν απ’ το ημίχρονο. Ο Αραούχο στο 44’ με κεφαλιά-ψαράκι (έπειτα από κεφαλιά του Μπεντανκούρ στο δοκάρι) κι ο Κανόμπιο με πλασέ στο 45’+6’ έφεραν τα πάνω-κάτω για τη «σελέστε».

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, το Πράσινο Ακρωτήρι βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 61’, όταν από μεγάλο λάθος του Ολιβέρα, ο Έλιο Βαρέλα που είχε περάσει στο γήπεδο τρία λεπτά νωρίτερα, έκλεψε την μπάλα, απέφυγε τον Μουσλέρα κι έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι μέσα σε αποθέωση.

Η Ουρουγουάη πίεσε για το τρίτο γκολ, αλλά σπατάλησε κάθε μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε και το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: 20’ Μπεντανκούρ, 58’ Ολιβέρα – 5’ Καμπράλ (χάνει τον επόμενο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία), 90+4’ Ντίνεϊ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε (70’ Ντε Λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Μάξι Αραούχο (81’ Ροντρίγκες), Βαλβέρδε, Βίνιας (70’ Νούνιες).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο «Μπουμπίστα»): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι (71’ Λαρός Ντουάρτε), Αρκάνζο, Μέντες, Μοντέιρο (80’ Σεμέδο), Ροντρίγκες (58’ Έλιο Βαρέλα), Μπεντσιμόλ (59’ Ντα Κόστα).

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