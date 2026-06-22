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22.06.2026 06:15

Μουντιάλ 2026: Με σόου Σαλάχ η Αίγυπτος «λύγισε» 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και πάτησε κορυφή (Video)

22.06.2026 06:15
egypt salah

Η κλάση και η ποιότητα του Μο Σαλάχ και το πείσμα των Αιγυπτίων, χάρισε στους «Φαραώ» μία εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την παρέα του Χοσάμ Χασάν στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς.

Στο πρώτο 20λεπτο η Νέα Ζηλανδία κυριάρχησε στο «BC Place» του Βανκούβερ, έχοντας δύο ευκαιρίες (7’ Σινγκ άουτ, 14’ Τζαστ απόκρουση Σομπεΐρ) κι ένα γκολ με τον Φιν Σούρμαν (καρφωτή κεφαλιά) στο 15’ για το 1-0.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, πίεσε με τις προσπάθειες των Σαλάχ (35’, 46’), Ασούρ (45’+1’) κι εντέλει ισοφάρισε στο 58’ με καρφωτή κεφαλιά του Ζίκο έπειτα από σέντρα του Χανί. Οι Αιγύπτιοι πήραν… φωτιά και στο 67’ έφτασαν στην ολική ανατροπή με ένα υπέροχο τέρμα του ηγέτη τους Μο Σαλάχ.

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε απ’ την υπέροχη κεφαλιά του Τρεζεγκέ στο 82’ (έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα) έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Αιγυπτίων.

Διαιτητής: Ομάρ Αλάλι (Η.Α.Ε.)
Κίτρινες: 20’ Σινγκ, 34’ ΜακΚόουατ – 17’ Λασίν
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).

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