Μαρία Μενούνος: Ποζάρει με μαγιό στα χρώματα της ελληνικής σημαίας – «Η Ελλάδα μού προσφέρει κάτι που δεν ήξερα ότι μου έλειπε» (Photos)

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Τα συναισθήματα και τις πιο όμορφες στιγμές της από τις διακοπές της στην Ελλάδα θέλησε να μοιραστεί η Μαρία Μενούνος η οποία μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram κάνει λόγο για ένα ακόμα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο ζεστά χαμόγελα, παραδοσιακές γεύσεις και νησιώτικες εξορμήσεις.

Ποζάροντας με ένα μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, η ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μίλησε, επίσης, για ηλιοβασιλέματα που έμοιαζαν ζωγραφισμένα, προσευχές ψιθυρισμένες σε μέρη που κρατούν ζωντανή την ελπίδα εδώ και γενιές, ατελείωτες νυχτερινές συζητήσεις, γέλια που αντηχούσαν πάνω από τη θάλασσα και μια καρδιά που νιώθει πιο γεμάτη από πριν».

«Κάθε χρόνο η Ελλάδα μου προσφέρει κάτι που δεν ήξερα ότι μου έλειπε. Φέτος μου υπενθύμισε πως τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής δεν είναι οι τόποι που επισκεπτόμαστε, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις εμπειρίες. Ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους φίλους μας που μας φιλοξένησαν και δημιούργησαν μαζί μας αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα!» έγραψε, μεταξύ άλλων.

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