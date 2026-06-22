Παναθηναϊκός: Το λάθος του μεταφραστή με… Ολυμπιακό και η αντίδραση των Ομπράντοβιτς – Γιαννακόπουλου (video)

Την επική αντίδραση των Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκάλεσε ένα λάθος του μεταφραστή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σέρβου προπονητή από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο T-Center.

Συγκεκριμένα ο μεταφραστής είπε «όλοι καταλαβαίνουμε πως ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα» μπερδεύοντας τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους.

Πολλοί στην αίθουσα ξέσπασαν σε γέλια, με τον σέρβο τεχνικό να κουνάει το κεφάλι του και να γελάει.

Από την πλευρά του, ο Γιαννακόπουλος άρχισε να κουνιέται από τη θέση του και να… φτύνει τον κόρφο του, ξεσπώντας και ο ίδιος σε γέλια στη συνέχεια.

🤣 Το απίθανο λάθος του μεταφραστή και η αντίδραση Γιαννακόπουλου και Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα…»#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/foggrMMIyD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026

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