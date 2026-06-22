search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 14:57

Η ατάκα του Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος, ε;» (Video)

22.06.2026 14:57
obrantovits-alvertis-new

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό που παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στους υπερσύγχρονους χώρους του Platinum Lounge στο Telekom Center Athens (T-Center) στο ΟΑΚΑ.

Απαντώντας σε μια από τις ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής των πρασίνων απευθύνθηκε προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, λέγοντάς του σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε;» με την ατάκα του Σέρβου τεχνικού να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» περιγράφοντας τα συναισθήματά του για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τόνισε τη χαρά αλλά και την αποφασιστικότητά του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.

«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο δεν θα πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός – Ομπράντοβιτς: «Πάμε για την 8η Ευρωλίγκα» (photos/videos)

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι – Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

Με Αργεντινή και Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο, ήχησε το 112

gallia kausonas parisi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός καύσωνας με 40άρια πάνω από την Ευρώπη: Τρεις νεκροί στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

growthfund_adv
ADVERTORIAL

Growthfund – Investor Summit 2026: Link για live

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Την πρωτιά στην τηλεθέαση «κλείδωσε» το Mega την Παρασκευή (19/6)

trufiatis new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Στρατηγικός Εκσυγχρονισμός Σχολικών Υποδομών Δήμου Αθηναίων: Μια Επένδυση Δημόσιου Συμφέροντος και Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:57
fwtia_elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο, ήχησε το 112

gallia kausonas parisi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός καύσωνας με 40άρια πάνω από την Ευρώπη: Τρεις νεκροί στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

growthfund_adv
ADVERTORIAL

Growthfund – Investor Summit 2026: Link για live

1 / 3