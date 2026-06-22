Η ατάκα του Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος, ε;» (Video)

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό που παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στους υπερσύγχρονους χώρους του Platinum Lounge στο Telekom Center Athens (T-Center) στο ΟΑΚΑ.

Απαντώντας σε μια από τις ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής των πρασίνων απευθύνθηκε προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, λέγοντάς του σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε;» με την ατάκα του Σέρβου τεχνικού να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» περιγράφοντας τα συναισθήματά του για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τόνισε τη χαρά αλλά και την αποφασιστικότητά του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.

«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο δεν θα πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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