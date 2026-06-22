LIVE: Η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό – Βροντερό «παρών» του κόσμου στις εξέδρες του T-Center (photos/videos)

Παρακολουθήστε live από το topontiki.gr την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, που γίνεται στους υπερσύγχρονους χώρους του Platinum Lounge στο Telekom Center Athens (T-Center) στο ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος του τριφυλλιού δίνει βροντερό «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου, οργανώνοντας μια τεράστια υποδοχή για τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι – Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

Με Αργεντινή και Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε η Ισπανία, ζόρια για Βέλγιο, ιστορική νίκη για τους «Φαραώ», νέο «Χ» για το Πράσινο Ακρωτήρι (videos)