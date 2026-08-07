Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα και την ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση

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Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ πέρασε τη νύχτα της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφιξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης.

H 46χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της και στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η σύλληψή της έγινε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, καθώς είχε ήδη ενεργοποιηθεί σε βάρος της ερυθρά αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Έκτοτε η 46χρονη βρισκόταν υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την παράδοσή της στην Ελλάδα.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η υπεράσπισή της, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα της αποδίδονται και δηλώνει αποφασισμένη να αντικρούσει τις κατηγορίες ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Οι συνήγοροί της επισημαίνουν ότι από την πρώτη στιγμή δεν επιχείρησε να παρεμποδίσει τη διαδικασία έκδοσης, ούτε να παρατείνει την παραμονή της στη Βρετανία, αλλά αντιθέτως συναίνεσε στην επιστροφή της προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις.

Η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε και ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου στις 14 Ιουλίου αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της 46χρονης έχουν απολογηθεί και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγούμενοι στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αντίστοιχα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όλων όσοι φέρονται να είχαν εμπλοκή στην επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη της χώρας.

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