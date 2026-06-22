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22.06.2026 23:53

Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί «Βίκινγκς» κατέκλυσαν τη Νέα Υόρκη – Έκαναν… κουπί σε Times Square και μετρό (Videos)

22.06.2026 23:53
norway times square

Χιλιάδες οπαδοί της Νορβηγίας έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε… έδρα της εθνικής τους ομάδας, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη για τη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι φίλαθλοί της ξεχώρισαν με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό τους, μιμούμενοι την κωπηλασία σε βάρκα Βίκινγκ.

«Κατέλαβαν» την Times Square

Όπως αναφέρει η New York Post, οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, φορώντας τα χαρακτηριστικά χρώματα της χώρας τους, μπλε και κόκκινο, ανέβηκαν σε μία κερκίδα στην Times Square και πραγματοποίησαν τον εμβληματικό τους πανηγυρισμό, κάνοντας κουπί σαν να βρίσκονται σε βάρκα Βίκινγκ.

Όλοι εκτελούσαν συγχρονισμένα την ίδια κίνηση, συνοδεύοντάς την με δυνατές κραυγές, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται να τραγουδούν συνθήματα και να χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια.

Τον παλμό έδινε ένας οπαδός με μεγάφωνο, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στο πάρτι των Νορβηγών συμμετείχε ακόμη και ο NJ Devil, η μασκότ των New Jersey Devils του NHL.

Το ίδιο σκηνικό και στο μετρό

Η γιορτή συνεχίστηκε και στο μετρό της Νέας Υόρκης, όπου αρκετοί Νορβηγοί οπαδοί κάθισαν στο πάτωμα ενός βαγονιού και άρχισαν να κάνουν «κωπηλασία», προκαλώντας την έκπληξη των υπόλοιπων επιβατών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα.

Χιλιάδες υποστηρικτές της εθνικής Νορβηγίας βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη ενόψει της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη για τη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο στάδιο Μέτοουλαντς, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

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