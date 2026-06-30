Μουντιάλ 2026: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 0-1 – Live η μάχη στο Τέξας για μια θέση στους 16

Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία κοντράρονται για μια θέση στους 16 όπου περιμένει από χθες η Βραζιλία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ η Νορβηγία στο 39′: Ο Νούσα στην ατομική ενέργεια και το τρομερό πλασέ για το 1-0 των Νορβηγών που δεν είχαν τελική στο ματς

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες:

Ακτή Ελεφαντοστού (4-2-3-1): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Αγκμαπντού, Κονάν, Σανγκαρέ, Κεσιέ, Ουλάι, Γ. Ντιομαντέ, Πεπέ, Μπονί.

Νορβηγία (4-3-3): Νίλαντ, Άγιερ, Χέγκεμ, Μέλερ Βόλφε, Πέντερσεν, Έντεγκααρντ, Π. Μπεργκ, Μπέργκε,Σέρλοθ, Χάαλαντ, Νούσα.

Διαβάστε επίσης:

Ισοπαλία-θρίλερ Μαρινάκη με Αλαφούζο για την προεδρία της Superleague

Η επιστροφή του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο ποδόσφαιρο – Ποια ομάδα αναλαμβάνει, φέρνει πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού

Η Ναόμι Οσάκα πήγε τη μόδα και στο Wimbledon: Εμφανίστηκε στο court με λευκό κιμονό, εμπνευσμένο από το… Kill Bill