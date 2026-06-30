Μουντιάλ 2026: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 0-1 – Live η μάχη στο Τέξας για μια θέση στους 16

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Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία κοντράρονται για μια θέση στους 16 όπου περιμένει από χθες η Βραζιλία.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Γκολ η Νορβηγία στο 39′: Ο Νούσα στην ατομική ενέργεια και το τρομερό πλασέ για το 1-0 των Νορβηγών που δεν είχαν τελική στο ματς
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες:
Ακτή Ελεφαντοστού (4-2-3-1): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Αγκμαπντού, Κονάν, Σανγκαρέ, Κεσιέ, Ουλάι, Γ. Ντιομαντέ, Πεπέ, Μπονί.
Νορβηγία (4-3-3): Νίλαντ, Άγιερ, Χέγκεμ, Μέλερ Βόλφε, Πέντερσεν, Έντεγκααρντ, Π. Μπεργκ, Μπέργκε,Σέρλοθ, Χάαλαντ, Νούσα.
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