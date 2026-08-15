Υεμένη: Έξι νεκροί σε επίθεση των Χούθι στην πόλη Μόκα

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Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν την Παρασκευή, 14/8, επίθεση εναντίον της πόλης Μόκα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας -η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία– με συνέπεια τουλάχιστον έξι άνθρωποι να βρουν τον θάνατο, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από στρατιωτικό αξιωματούχο.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι «εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που ξεφόρτωναν στο λιμάνι και δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP.

Οι Χούθι ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών υποδομών των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων και «μισθοφόρων» στη Μόκα, καταστρέφοντας σκάφη και όπλα, μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

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