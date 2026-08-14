search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 21:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 21:42

Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

14.08.2026 21:42
houthi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Aramco. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

Διαβάστε επίσης:

Παραδέχτηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο

Πώς η ξηρασία στην Ευρώπη απειλεί την ενέργεια, τη γεωργία και τη ναυτιλία

Ο Τραμπ γυρίζει την πλάτη στον Νετανιάχου – «Ο Μπίμπι είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

kymata-waves-anemoi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος με θυελλώδεις ανέμους και κατάσταση «Red Code» στη μισή χώρα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο ο Χρήστου, αλλά έχασε στο νήμα το χάλκινο μετάλλιο

siskos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα ο Απόστολος Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

manolis_xristodoulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο δημοσίευμα από «Δημοκρατία» για Χριστοδουλάκη: Ήταν διευθύνων στην DATAMED και ταυτόχρονα γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 21:47
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

kymata-waves-anemoi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος με θυελλώδεις ανέμους και κατάσταση «Red Code» στη μισή χώρα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

1 / 3