Επίθεση των Χούθι εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

🇸🇦🇾🇪 Looks like Aramco’s Jizan refinery was hit HARD, following a recent Houthi drone attack…



The Jizan Aramco refinery is a major 400,000-barrel-per-day facility on Saudi’s Red Sea coast, near the Yemeni border.



The strategic city and its vital refinery have been targeted… pic.twitter.com/Z9ukHJbIi4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 14, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Aramco. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

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