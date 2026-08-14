Πώς η ξηρασία στην Ευρώπη απειλεί την ενέργεια, τη γεωργία και τη ναυτιλία

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Η Ευρώπη ασφυκτιά. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Copernicus, το δυτικό τμήμα της ηπείρου βίωσε την πιο ζεστή αρχή του καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, σε ένα φόντο επαναλαμβανόμενων καυσώνων, εκτεταμένης ξηρασίας και πυρκαγιών, όλα τροφοδοτούμενα από την κλιματική αλλαγή.

«Δεν έχουμε βιώσει τέτοιο καιρό στη ζωή μας, και ίσως ούτε καν από την αυγή του πολιτισμού», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), στο Franceinfo. Αλλά πέρα ​​από τις θερμοκρασίες ρεκόρ, η έλλειψη νερού έχει ήδη πολύ πραγματικές συνέπειες. Από τη γεωργία και την παραγωγή ενέργειας έως τις ροές των ποταμών και τις πυρκαγιές, η ξηρασία διαταράσσει την καθημερινή ζωή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία

Στον Δούναβη, η ξηρασία διαταράσσει τον τομέα των μεταφορών. Οι χώρες κατά μήκος αυτού του ποταμού μήκους 2.850 χιλιομέτρων υποφέρουν από τις συνέπειες της πτώσης της στάθμης των υδάτων. Στη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, τα εμπορικά πλοία αναγκάζονται να μειώσουν το φορτίο τους και η ναυσιπλοΐα επιβραδύνεται. Στη Βουλγαρία, οι συνδέσεις με τη Ρουμανία ανεστάλησαν προσωρινά σε δύο τοποθεσίες, ενώ 186 επιβάτες από ένα κρουαζιερόπλοιο έπρεπε να απομακρυνθούν στις 4 Αυγούστου από τις υπηρεσίες διάσωσης, αφού το πλοίο τους προσάραξε στα βορειοδυτικά της χώρας. Εν τω μεταξύ, τα φορτηγά πλοία «αναγκάζονται να περιμένουν ή να πλέουν με μειωμένο φορτίο», εξηγεί εκπρόσωπος της υπηρεσίας του Δούναβη.

Κοντά στη γέφυρα Καλαφάτ-Βίντιν, στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλιευτικά σκάφη έχουν ακινητοποιηθεί στις όχθες του ποταμού. Στην Ουγγαρία, η στάθμη του Δούναβη έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βουδαπέστη. Δεκάδες ουγγρικές πόλεις και χωριά υπόκεινται σε περιορισμούς στο νερό κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Ορισμένες κρουαζιέρες ανεστάλησαν στη χώρα τον Ιούλιο.

Η παραγωγή ενέργειας απειλείται στη Ρουμανία και την Ουγγαρία

Η πτώση της στάθμης του Δούναβη απειλεί τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Στη Ρουμανία, η εθνική εταιρεία Nuclearelectrica ανακοίνωσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου ότι ξεκίνησε τη διαδικασία διακοπής λειτουργίας του δεύτερου αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό Cernavoda στα ανατολικά της χώρας λόγω «της πτώσης της στάθμης του Δούναβη». Αυτός ο πυρηνικός σταθμός, ο μοναδικός της Ρουμανίας, είχε ήδη κλείσει έναν από τους δύο αντιδραστήρες του στα τέλη Ιουλίου λόγω ανεπαρκών υδάτινων πόρων για ψύξη. Ενώ συνήθως παρέχει το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αυτή η πλήρης διακοπή λειτουργίας είναι η πρώτη από τον καύσωνα του 2003.

Η Ουγγαρία έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποφύγει το πλήρες κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού Paks, του οποίου οι αντιδραστήρες ψύχονται επίσης από τα νερά του Δούναβη.

Μια υποτονική οικονομία στην Ελβετία και τη Γερμανία

Η ξηρασία αποδυναμώνει επίσης τα δάση στην Ελβετία. Παρά την υγιή εμφάνισή τους, πολλά δέντρα στις περιοχές του Οροπεδίου και του Jura Arc έχουν αποδυναμωθεί από την επίμονη ξηρασία, σύμφωνα με την ημερήσια εφημερίδα 24 Heures.

Και για καλό λόγο: σύμφωνα με ανάλυση του AFP που δημοσιεύθηκε στις 10 Αυγούστου, το 99% της χώρας επλήγη από ξηρασία τον Ιούλιο. Κλαδιά ή κορυφές δέντρων μπορούν να σπάσουν ανά πάσα στιγμή, μερικές φορές χωρίς το παραμικρό αεράκι, προειδοποιεί η Suva, μια ελβετική ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον, περισσότεροι από 194 δήμοι έχουν εισαγάγει περιορισμούς στη χρήση νερού, όπως το πότισμα κήπων, το πλύσιμο οχημάτων ή το γέμισμα πισίνων.

Η ξηρασία επηρεάζει επίσης τα αποθέματα καυσίμων, το ένα τέταρτο των οποίων διέρχεται από τον Ρήνο. Σύμφωνα με το RTS, η στάθμη του ποταμού δεν ξεπερνούσε τα 29 εκατοστά, αναγκάζοντας τα φορτηγά πλοία να πλέουν μισοάδεια. Μερικά μάλιστα ακινητοποιήθηκαν. Στο λιμάνι της Βασιλείας, επηρεάστηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου, καθώς και σιτηρών και λιπασμάτων, με αποτέλεσμα τις υψηλότερες τιμές. Στην αντλία, η τιμή ανά λίτρο αυξήθηκε κατά 16 ελβετικά φράγκα, ή περίπου 17 λεπτά του ευρώ.

Στη Γερμανία, η υψηλή στάθμη των υδάτων του Ρήνου διαταράσσει επίσης τις μεταφορές εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Reuters. Αρκετές βιομηχανικές εταιρείες, ιδίως στους τομείς των χημικών και του χάλυβα, πρέπει να αναδιοργανώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, δίνοντας προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές ή οδικές μεταφορές. Σε απάντηση σε αυτήν την κρίση, το Βερολίνο αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την απαγόρευση των βαρέων φορτηγών οχημάτων τις Κυριακές και τις αργίες για να βοηθήσει στην άμβλυνση της συμφόρησης των εμπορευματικών μεταφορών.

Η γεωργία σε κίνδυνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία

Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ότι το 71,3% της Αγγλίας επλήγη από ξηρασία, σε σύγκριση με περίπου το 50% της επικράτειας στα τέλη Ιουλίου, αναφέρει το Reuters. Στην πραγματικότητα, περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό περιορισμούς στη χρήση νερού.

Αυτή η ξηρασία απειλεί επίσης τις βρετανικές καλλιέργειες, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian. Οι λίγες βροχοπτώσεις και η υπερβολική ζέστη έχουν οδηγήσει σε μειωμένες αποδόσεις και έχουν αναγκάσει ορισμένους αγρότες να συγκομίσουν νωρίτερα από το προγραμματισμένο – κάτι πρωτοφανές εδώ και 20 χρόνια. Εάν η ξηρασία συνεχιστεί, οι ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν ορισμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την κύρια ένωση αγροτών. «Θεωρούμε τα αποθέματα τροφίμων μας δεδομένα για πολύ καιρό», προειδοποίησε ο πρόεδρός της στο BBC.

Αυτή η μείωση της παραγωγής εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ικανότητά τους να επενδύσουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα δοκιμάζοντας πιο ανθεκτικές ποικιλίες. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα στις 7 Αυγούστου, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «η επισιτιστική ασφάλεια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας» .

Οι συγκομιδές στην Ολλανδία υποφέρουν επίσης από την ξηρασία. Οι Ολλανδοί αγρότες βλέπουν τις αποδόσεις τους να μειώνονται, ιδιαίτερα στις πατάτες, των οποίων η χώρα είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, αναφέρει το Associated Press. Η έλλειψη νερού περιπλέκει επίσης την άρδευση των καλλιεργειών, καθώς οι αγρότες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

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