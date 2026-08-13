Μετά τον Δούναβη, στερεύει και ο Ρήνος ποταμός – Γιατί είναι ανησυχητικό για την Γερμανία

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Η εικόνα του Ρήνου ποταμού στη Γερμανία γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική, καθώς η παρατεταμένη ζέστη και η ανομβρία έχουν οδηγήσει τη στάθμη του ποταμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Στο Κάουμπ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία μέτρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Μέσο Ρήνο, καταγράφονται διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν πλέον ακόμη και για το ενδεχόμενο ο ποταμός να μην είναι σύντομα συνεχώς πλωτός, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας «διχοτομημένος Ρήνος».

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη ναυσιπλοΐα. Ο Ρήνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρώπη και συνδέει τα μεγάλα λιμάνια της Ολλανδίας με τα βιομηχανικά κέντρα της Γερμανίας.

Όσο μειώνεται η στάθμη, τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να ταξιδεύουν με πολύ μικρότερο φορτίο. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι, σε συνθήκες έντονου χαμηλού νερού, η πληρότητα ορισμένων πλοίων μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 25% της κανονικής χωρητικότητάς τους.

Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο κόστος. Για να μεταφερθεί η ίδια ποσότητα προϊόντων απαιτούνται περισσότερα πλοία, ενώ μέρος των φορτίων πρέπει να μετακινηθεί σε φορτηγά και τρένα. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη πίεση σε ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η γερμανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον το χαμηλό νερό ως κίνδυνο για την οικονομία, καθώς οι περιορισμοί στις μεταφορές μπορούν να επηρεάσουν τόσο την παραγωγή όσο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πίεση στη βιομηχανία και στην οικονομία

Οι επιπτώσεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στη βαριά βιομηχανία, στη χημική παραγωγή και σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Η BASF, για παράδειγμα, έχει στο παρελθόν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από χαμηλές στάθμες του Ρήνου, καθώς σημαντικό μέρος των μεταφορών προς τις εγκαταστάσεις της στο Λούντβιχσχαφεν πραγματοποιείται μέσω ποταμού.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο επειδή δεν μπορούν όλα τα φορτία να μεταφερθούν εύκολα οδικώς ή σιδηροδρομικώς. Μεγάλες και βαριές βιομηχανικές κατασκευές απαιτούν πλωτή μεταφορά, ενώ για ορισμένες πρώτες ύλες οι εναλλακτικές διαδρομές είναι περιορισμένες. Έτσι, ένα φυσικό φαινόμενο μετατρέπεται σε οικονομικό πρόβλημα με επιπτώσεις σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας (IW) έχει προειδοποιήσει ότι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών υδάτων θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική δραστηριότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική οικονομία δυσκολεύεται ήδη να ανακάμψει. Η γερμανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, εξετάζει πλέον παρεμβάσεις στις πλωτές οδούς, ενώ ο υπουργός Μεταφορών έχει ζητήσει μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ποταμών απέναντι σε τέτοιες συνθήκες.

Από τη ναυσιπλοΐα στον τουρισμό και την ύδρευση

Η κρίση στον Ρήνο δεν περιορίζεται στα εμπορικά πλοία. Ήδη επηρεάζονται πορθμεία και τουριστικές δραστηριότητες. Στις 10 Αυγούστου, το πορθμείο του Κάουμπ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης, ενώ άλλες γραμμές συνεχίζουν με περιορισμούς.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ποταμόπλοιες κρουαζιέρες. Τα επιβατηγά πλοία έχουν μικρότερη ευελιξία από τα φορτηγά, καθώς δεν μπορούν απλώς να μειώσουν σημαντικά το φορτίο τους. Σε περίπτωση περαιτέρω πτώσης της στάθμης, δρομολόγια μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν.

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες αγγίζουν και το νερό ύδρευσης. Ο Ρήνος αποτελεί σημαντική πηγή νερού για εκατομμύρια ανθρώπους και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί ερωτήματα για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδάτων. Γερμανικά μέσα επισημαίνουν ότι, όσο η στάθμη συνεχίζει να υποχωρεί, αυξάνονται οι πιέσεις όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Ρήνος, σύμβολο της γερμανικής οικονομικής ισχύος και βασική ευρωπαϊκή εμπορική αρτηρία, βρίσκεται έτσι αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα: η έλλειψη νερού δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά εξελίσσεται σε σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό κίνδυνο.

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