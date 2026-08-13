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13.08.2026 14:04

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

13.08.2026 14:04
Turkish Air Force F-16

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Πραγματικό σοκ και δέος προκαλούν οι νέες εικόνες από τη συντριβή τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα της Τουρκίας.

Το F-16 είχε απογειωθεί από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση και περίπου στις 15:00 συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Μετά τη συντριβή ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Εισαγγελία της Γιάλοβα. Ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και τραβήχτηκε από οδηγό αυτοκινήτου, δείχνει το μαχητικό (ή κάποιο μέρος αυτού) να περνά από το όχημα και να συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά, μέσα σε δάσος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, το F-16 ανήκε στην 1η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθουμένων του Εσκισεχίρ και συνετρίβη στην περιοχή Τασκιόπρου, στην επαρχία Τσιφτλίκιοϊ της Γιάλοβα. Η εισαγγελική έρευνα άρχισε αμέσως μετά το περιστατικό, με δύο εισαγγελείς να αναλαμβάνουν την υπόθεση υπό τον συντονισμό αναπληρωτή επικεφαλής της Εισαγγελίας.

Ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα. Όπως έγινε γνωστό, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία και η θεραπεία του συνεχίζονται. Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο και τη σύνταξη έκθεσης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:43
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