Boeing: Αποζημίωση 29 εκατ. δολαρίων σε οικογένεια θύματος επτά χρόνια μετά τη συντριβή στην Αιθιοπία

Takeaways by to pontiki AI Αμερικανοί ένορκοι καταδίκασαν την εταιρεία Boeing να καταβάλει 29 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια εργαζομένου του ΟΗΕ που έχασε τη ζωή του στη συντριβή αεροσκάφους στην Αιθιοπία.

Το συγκεκριμένο δυστύχημα της πτήσης ET302 συνέβη τον Μάρτιο του 2019 και στοίχισε τη ζωή σε 157 συνολικά επιβαίνοντες.

Η Boeing παραδέχθηκε ότι το προβληματικό σύστημα λογισμικού MCAS, το οποίο δεν ήταν γνωστό στους πιλότους, συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκληση των δύο πολύνεκρων αεροπορικών τραγωδιών.

Μετά τη δικαστική αυτή απόφαση, παραμένουν πλέον μόνο δύο εκκρεμείς αγωγές που σχετίζονται με τη συντριβή του αεροσκάφους της Ethiopian Airlines.

Οι ποινικές διώξεις κατά της κατασκευάστριας εταιρείας για τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα εγκαταλείφθηκαν οριστικά τον Νοέμβριο του 2025.

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Η Boeing καταδικάστηκε από αμερικανούς ενόρκους να καταβάλει 29 εκατ. δολάρια για ζημίες και τόκους στην οικογένεια του Μάικλ «Μικ» Ράιαν, εργαζόμενου του ΟΗΕ, ο οποίος ήταν μεταξύ των 157 θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8 στην Αιθιοπία.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αστικό δικαστήριο από τη χήρα του Ράιαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2019, όταν το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση ET302 της Ethiopian Airlines συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Το 737 MAX 8 ήταν ολοκαίνουργιο και είχε τεθεί σε υπηρεσία μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Ποιος ήταν ο Μικ Ράιαν

Ο Μικ Ράιαν εργαζόταν για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Ήταν ένας από τους 21 εργαζομένους του ΟΗΕ που σκοτώθηκαν στη συντριβή, ενώ ταξίδευαν για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.

Η δίκη άρχισε στις 3 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο.

Τα δύο δυστυχήματα και το σύστημα MCAS

Η συντριβή της Ethiopian Airlines είχε σημειωθεί λίγους μήνες μετά το δυστύχημα αεροσκάφους της Lion Air στην Ινδονησία, στις 29 Οκτωβρίου 2018, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 189 άνθρωποι.

Η Boeing παραδέχθηκε το 2019 ότι το σύστημα λογισμικού MCAS για την αποτροπή απώλειας στήριξης, το οποίο είχε προστεθεί στα 737 MAX ουσιαστικά χωρίς να το γνωρίζουν οι πιλότοι, συνέβαλε και στα δύο δυστυχήματα.

Οι δύο τραγωδίες οδήγησαν σε δεκάδες αγωγές, οι περισσότερες από τις οποίες έκλεισαν με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, οι λεπτομέρειες των οποίων παρέμειναν εμπιστευτικές.

Οι προηγούμενες αποζημιώσεις

Η πρώτη αστική υπόθεση σε βάρος της Boeing που συνδεόταν με τα δύο δυστυχήματα εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Τότε, οι ένορκοι αποφάσισαν την καταβολή 28,45 εκατ. δολαρίων στον χήρο ενός από τα θύματα.

Τον Μάιο, η οικογένεια μιας 24χρονης Αμερικανίδας δικαιώθηκε με αποζημίωση 49,5 εκατ. δολαρίων.

Ο συνήγορος της Boeing, Νταν Γουέμπ, είχε δηλώσει τότε ότι συμφωνούσε πως η οικογένεια της Σάμια Στούμο έπρεπε να λάβει μεγάλη οικονομική αποζημίωση για την οδύνη που υπέστη, σημειώνοντας ότι η διαφωνία αφορούσε μόνο το ακριβές ύψος του ποσού.

Μετά τη συγκεκριμένη δίκη, απομένουν πλέον δύο ανοικτές αγωγές που συνδέονται με τη συντριβή της Ethiopian Airlines. Για το δυστύχημα της Lion Air, η τελευταία σχετική υπόθεση έκλεισε με συμφωνία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έπειτα από επανειλημμένες ανατροπές, όλες οι ποινικές διώξεις σε βάρος της Boeing για τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα εγκαταλείφθηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

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