Εφιάλτης για τον Μπιλ Γκέιτς: Η κόρη του εμπλέκεται σε σκάνδαλο με διαδικτυακή απάτη μέσω εφαρμογής

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Έρευνα του Bloomberg προκαλεί εφιάλτες στον ιδρυτή της Microsoft και δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, Μπιλ Γκέιτς, καθώς αποκάλυψε ότι η Phia, μια νεοφυής επιχείρηση στον τομέα των αγορών που συνίδρυσαν η κόρη του, Φίμπι Γκέιτς και η συγκάτοικός της στο Στάνφορντ, Σοφία Κιάννι, είχε εμπλακεί σε μια αμφιλεγόμενη διαδικτυακή πρακτική.

Το ρεπορτάζ ότι η επέκταση ιστού της νεοφυούς επιχείρησης, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκει φθηνότερες προσφορές και κωδικούς έκπτωσης για τους διαδικτυακούς αγοραστές, είχε δηλώσει ψευδώς πωλήσεις που στην πραγματικότητα δεν είχε πραγματοποιήσει, μέσω μιας πρακτικής που ονομάζεται «cookie stuffing» (υπερφόρτωση cookies), η οποία παραβιάζει τις πολιτικές των ψηφιακών πλατφορμών. Η επιχείρηση κερδίζει χρήματα εισπράττοντας προμήθεια από τους λιανοπωλητές για κάθε πώληση που διευκολύνει, την οποία επαληθεύει τοποθετώντας ένα cookie στον περιηγητή του αγοραστή κάθε φορά που μια αγορά εμπλέκει την επέκτασή της.

Δοκιμές από το Bloomberg, τον ερευνητή Ben Edelman και την ανταγωνιστική εταιρεία Capital One Shopping ισχυρίζονται ότι διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της Phia ανοίγει κρυφά μια καρτέλα στο παρασκήνιο για να εισάγει τον δικό της κωδικό συνεργάτη, παρακάμπτοντας άλλες παραπομπές προκειμένου να λάβει την προμήθεια. Παρόμοιες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί και κατά της Honey, η οποία ανήκει στο PayPal, το 2024, οδηγώντας σε ομαδική αγωγή.

Στις 8 Ιουλίου, εκπρόσωποι της Phia χαρακτήρισαν το περιστατικό ως σφάλμα λογισμικού και δήλωσαν στο Bloomberg ότι η ομάδα είχε μόλις ενημερωθεί για το ζήτημα και ότι αυτό επιλύθηκε αμέσως «εντός των τελευταίων 24 ωρών». Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έρευνα του Bloomberg, στελέχη της Phia, και συγκεκριμένα η Φίμπι Γκέιτς, όχι μόνο γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση τουλάχιστον επτά μήνες πριν από την αποκάλυψη, αλλά φέρεται επίσης να πίεσαν ενεργά για την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων λειτουργιών.

Το Bloomberg αναφέρει ότι το πρόβλημα δεν οφειλόταν σε σφάλμα, αλλά σε μια πραγματική, ελεγχόμενη λειτουργία με την ονομασία «ενεργοποίηση αυτόματης τοποθέτησης κουπονιού» στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου. Επικαλούμενο εσωτερικές συνομιλίες στο Slack και ανώνυμες πηγές, το Bloomberg ισχυρίζεται ότι η Γκέιτς είχε μια συνομιλία στο Slack με ορισμένους υπαλλήλους τον Δεκέμβριο και φέρεται να ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η Phia τοποθετούσε cookies σε όλους τους ιστότοπους, ακόμη και αν ο αγοραστής δεν κατέληγε να χρησιμοποιήσει το κουπόνι του.

Το ρεπορτάζ η ισχυρίζεται επίσης ότι η Phia εφάρμοζε και άλλες αμφιλεγόμενες πρακτικές, συγκεκριμένα μια λειτουργία που περιελάμβανε την αυτόματη τοποθέτηση ενός cookie κάθε δύο ώρες, εφόσον ένας χρήστης είχε αλληλεπιδράσει ποτέ με την επέκταση της Phia σε έναν «ιστότοπο από τους 1.000 κορυφαίους». Σημειώνεται ότι το «cookie stuffing» μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα αμερικανικά δικαστήρια ως ομοσπονδιακή απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αδίκημα που μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή έως 20 χρόνια φυλάκισης, μαζί με πρόστιμα και αποζημιώσεις.

Μια άλλη αμφιλεγόμενη πρακτική αφορούσε την αποθήκευση cookies εάν ο χρήστης έκανε κλικ κυριολεκτικά οπουδήποτε μετά την εμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου της Phia στη σελίδα, ακόμη και αν το κλικ αυτό οφειλόταν απλώς στην προσπάθεια του χρήστη να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο. Σύμφωνα με τις εσωτερικές επικοινωνίες που παρουσίασε το Bloomberg, ένας μηχανικός προσπάθησε να ενημερώσει την Κιάννι ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να είναι «αντίθετη με τους κανόνες συμμόρφωσης», αλλά ο Κιάννι φέρεται να απάντησε με ένα μήνυμα στο Slack που ανέφερε: «Υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρήστης προσπαθεί να μας ανοίξει και να το ανακαλέσουμε αν παραπονεθεί».

Ο μηχανικός φέρεται να απάντησε τότε λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν να εφαρμόσουν αυτή τη λειτουργία, επειδή η υπάρχουσα λειτουργία που διαγράφει αυτόματα τα cookies κάθε δύο ώρες «λειτουργούσε ήδη αρκετά καλά», στο οποίο η Κιάννι φέρεται να απάντησε: «Αυτό έχει νόημα, ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσουν να διαγράφονται αυτά τα cookies θα είναι υπέροχο, ευχαριστώ».

Το ρεπορτάζ ισχυρίζεται επίσης ότι, μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας «αυτόματης διαγραφής κουπονιών» τον περασμένο μήνα, τα έσοδα της Phia έπεσαν από 80.000 δολάρια σε 10.000 έως 28.000 δολάρια, σύμφωνα με ένα εσωτερικό διάγραμμα εσόδων. Η Phia αρνήθηκε τις κατηγορίες του Bloomberg, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι η πτώση των εσόδων που υπέστη τον περασμένο μήνα οφειλόταν αποκλειστικά στην αναστολή της πρακτικής του «cookie stuffing». Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσαν επίσης ότι η εταιρεία θα προσλάβει έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης «για να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

Οι αποκαλύψεις του Bloomberg ήρθαν εν μέσω ραγδαίας επιτυχίας της Phia. Η νεοφυής επιχείρηση και οι συνιδρυτές της είχαν προκαλέσει γρήγορα έντονο ενθουσιασμό στο διαδίκτυο μετά την ίδρυσή της, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια από σημαντικές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και διάσημα ονόματα όπως η Κλόε Καρντάσιαν, η Σίντνεϊ Σουίνι, η Χέιλι Μπίμπερ και η πρώην COO της Meta, Σέριλ Σάντμπεργκ. Οι Γκέιτς και Κιάννι συμπεριλήφθηκαν επίσης και οι δύο στη λίστα «30 under 30» του Forbes νωρίτερα φέτος, την οποία το διαδίκτυο συνηθίζει να αποκαλεί χαριτολογώντας «κατάρα», δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός από τους τιμώμενους της έχουν κατηγορηθεί αργότερα για απάτη.

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