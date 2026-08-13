Ιράν-ΗΠΑ: Ο Τραμπ αλλάζει τακτική και ποντάρει στην οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια νέα στρατηγική απέναντι στο Ιράν, αποφεύγοντας τη στρατιωτική κλιμάκωση και δίνοντας έμφαση στην άσκηση ισχυρών οικονομικών πιέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν κυρώσεις και ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, προσδοκώντας ότι η οικονομική επιδείνωση θα αναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις.

Η διπλωματική οδός παραμένει σε δεύτερο πλάνο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής ουσιαστικά αποτελέσματα.

Παρά την αλλαγή τακτικής, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων, εναλλάσσοντας τις απειλές με δηλώσεις περί επικείμενης συμφωνίας.

Η ιρανική ηγεσία απορρίπτει την αμερικανική πολιτική των κυρώσεων, ενώ η αποτελεσματικότητα της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα.

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Σε αλλαγή τακτικής απέναντι στο Ιράν προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας για την ώρα να μην κλιμακώσει στρατιωτικά τη σύγκρουση και να αφήσει σε δεύτερο πλάνο τη διπλωματία. Το νέο στοίχημα της Ουάσιγκτον είναι ότι οι κυρώσεις, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης θα αναγκάσουν τελικά την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη νέα στάση του λέγοντας στο Axios ότι οι ΗΠΑ κρατούν πλέον «χαμηλό προφίλ» απέναντι στο Ιράν και βρίσκονται σε μια κατάσταση που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μισο-διαπραγμάτευση».

Η επιλογή αυτή αποτελεί σαφή μετατόπιση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ο Τραμπ απειλούσε επανειλημμένα με νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν δεχόταν τους αμερικανικούς όρους. Μόλις στα τέλη Ιουλίου δήλωνε έτοιμος να επιστρέψει σε ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύγχαναν οι συνομιλίες.

Πλέον προκρίνει την ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων. Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», το αμερικανικό επιτελείο εκτιμά ότι οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του Ιράν και να το οδηγήσουν σε παραχωρήσεις χωρίς να απαιτηθεί νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, περιορισμένες δυνατότητες εξαγωγής πετρελαίου και δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια στο εξωτερικό.

Παράλληλα επιμένει ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί το πάνω χέρι στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η εκτίμηση στον Λευκό Οίκο είναι ότι ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ιρανικής οικονομίας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η οικονομική πίεση αρκεί για να αλλάξει τους υπολογισμούς της ιρανικής ηγεσίας.

Στο βάθος παραμένει η στρατιωτική επιλογή

Η αλλαγή τακτικής δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή έχει φύγει από το τραπέζι.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, έχοντας το τελευταίο διάστημα εναλλάξει επανειλημμένα απειλές για κλιμάκωση με δηλώσεις περί επικείμενης συμφωνίας. Στις αρχές Αυγούστου είχε μάλιστα ακυρώσει σχεδιαζόμενο πλήγμα επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πίεση στα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων τύπων όπλων και πυραύλων μετά από μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, παράμετρος που ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες στρατιωτικές επιλογές.

Σε αδιέξοδο η διπλωματία

Η διπλωματική οδός βρίσκεται επίσης σε δεύτερο πλάνο. Οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, που μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν κοντά σε συμφωνία, δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα. Στις 5 Αυγούστου οι δύο πλευρές φέρονταν να πλησιάζουν σε συμφωνία, όμως οι διαφορές παρέμειναν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απορρίπτει την αμερικανική πολιτική κυρώσεων. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιμένει σε μια πολιτική που, κατά την ιρανική πλευρά, περιορίζει τις πιθανότητες εξόδου από την κρίση.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η νέα στρατηγική του Τραμπ βασίζεται ουσιαστικά σε μία υπόθεση: ότι η οικονομική πίεση θα αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση και θα αναγκάσει το Ιράν να κάνει πίσω.

Για την ώρα, πάντως, η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει και τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό σημείο σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ίδιος ο Τραμπ παρομοίασε τη σύγκρουση με παρτίδα σκακιού, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι η αντιπαράθεση μπορεί να έχει ακόμη δρόμο. Από την Τεχεράνη, η απάντηση ήταν ότι οι Ιρανοί έχουν αποδείξει πως είναι «επαγγελματίες σκακιστές».

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι πόση υπομονή θα δείξει ο Αμερικανός πρόεδρος εάν η οικονομική πίεση δεν αποφέρει σύντομα το αποτέλεσμα που επιδιώκει.

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