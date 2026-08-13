Χιλή: Έλεγχοι σε τσάντες μαθητών για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία

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Στα σχολεία της Χιλής θα επιτρέπονται πλέον οι έλεγχοι στις τσάντες μαθητών καθώς την Τετάρτη, 12/8, τέθηκε σε ισχύ νόμος που προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών για βιαιοπραγίες μαθητών σε σχολεία αυξήθηκε από 441 το 2023 σε 695 το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός των ανήλικων θυμάτων σε ανάλογα περιστατικά.

Το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο ύστερα από τη φονική επίθεση μαθητή σε σχολείο της πόλης Καλάμα, στην περιοχή της Αντοφαγκάστα, τον περασμένο Μάρτιο. Ο 18χρονος σκότωσε μια σχολική επιθεωρήτρια και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων τρεις μαθητές.

«Γιατί να φοβάται κάποιος να δείξει το σακίδιό του; Όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», είχε δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος Καστ.

Ο νόμος υποχρεώνει επίσης τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να απαγορεύουν αμφίεση που εμποδίζει την ταυτοποίηση, όπως για παράδειγμα οι κουκούλες που κρύβουν το πρόσωπο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. για λόγους υγείας).

Αντιδράσεις για τον νέο νόμο

«Το “όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί” δεν μπορεί να είναι η κατευθυντήρια αρχή στα σχολεία μας. Είναι επείγουσα ανάγκη η καταπολέμηση της βίας στα σχολεία, αλλά όχι αντιμετωπίζοντας παιδιά και εφήβους ως υπόπτους», ανέφερε η βουλευτής της αριστεράς Ντανιέλα Σεράνο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο νέος νόμος παρέχει «συγκεκριμένα εργαλεία» για την πρόληψη της βίας στα σχολεία και ξαναδίνει «εξουσία» στους εκπαιδευτικούς, σχολίασε μέσω Χ ο πρόεδρος Καστ.

Τη χρονιά που πέρασε, η αστυνομία κατέγραψε 893 καταγγελίες για οπλοκατοχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χιλής.

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