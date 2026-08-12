ΗΠΑ: Αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο η Κάρολαϊν Λέβιτ – Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

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Σημαντική αλλαγή στο επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος Αυγούστου, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Λέβιτ «μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές μου», εξηγώντας ότι αποφάσισε να αποχωρήσει προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά και στην οικογένειά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι κατανοεί και σέβεται απόλυτα την απόφασή της. Η Λέβιτ είχε επιστρέψει πρόσφατα από άδεια μητρότητας, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο.

Παραμένει στο επιτελείο ως εξωτερική σύμβουλος

Η αποχώρησή της δεν σημαίνει, πάντως, πλήρη απομάκρυνση από το περιβάλλον του Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου, η Λέβιτ θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του ως εξωτερική σύμβουλος, διατηρώντας ενεργό ρόλο στο πολιτικό του επιτελείο.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική αναδιάταξη στην επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

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