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12.08.2026 20:00

Η απειλή εκτόξευσης πυραύλου προκάλεσε το τέχνασμα με την αλλαγή αεροσκάφους για τον Τραμπ

12.08.2026 20:00
airforce one

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Μια συγκεκριμένη απειλή για το Air Force One από εκτοξευτήρα ώμου εμφανίστηκε την τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, προκαλώντας την αναταραχή μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων για να καταστρώσουν το σχέδιο για να φύγει κρυφά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη χώρα με ένα εναλλακτικό αεροσκάφος.

Η απειλή ήταν αρκετά συγκεκριμένη που οι αξιωματούχοι φοβήθηκαν ότι η ζωή του Τραμπ διέτρεχε τεράστιο κίνδυνο αν πετούσε είτε με το παλαιό αεροσκάφος Air Force One είτε με το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ και χρησιμοποίησε για να πετάξει στη σύνοδο κορυφής.

Το άτομο αρνήθηκε να πει από πού προήλθαν οι πληροφορίες σχετικά με την απειλή, αλλά είπε ότι πιστεύεται ότι είναι σοβαρή εν μέρει λόγω του πόσο συγκεκριμένα οι Ιρανοί φαινόταν να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τις διευθετήσεις του Τραμπ στην Τουρκία. Ο Τραμπ πέρασε μια νύχτα στην Άγκυρα, την τουρκική πρωτεύουσα, σε μια αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων στο κέντρο της πόλης, και μετακινήθηκε αρκετές φορές μεταξύ του ξενοδοχείου και των χώρων της συνόδου κορυφής.

Αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των Μυστικών Υπηρεσιών, κατέστρωσαν το σχέδιο για τη μεταφορά του Τραμπ σε άλλο αεροπλάνο μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας για να πετάξει έξω από τη χώρα μέσα σε λίγες ώρες. Ο Τραμπ συνοδευόταν στην Τουρκία από αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγού Νταν Κέιν. Αλλά δεν θα ακολουθούσαν όλοι τον πρόεδρο όταν θα έφευγε.

Μια ανάλυση βίντεο από το CNN έδειξε ότι οι αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τοποθέτησαν το φορτηγό catering στο πλάι του Air Force One πριν φτάσει η αυτοκινητοπομπή του στον αεροδιάδρομο.

Αφού ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, το κοντέινερ του φορτηγού catering κατέβηκε και απομακρύνθηκε από το μεγαλύτερο αεροπλάνο και σταμάτησε στο μικρότερο C-32A.

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο, τώρα χωρίς τον πρόεδρο επιβαίνοντα, απογειώθηκε περίπου στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, περνώντας ακριβώς δίπλα από το μικρότερο αεροπλάνο με τον Τραμπ μέσα. Το μικρότερο αεροπλάνο έφυγε τροχοδρομώντας ένα λεπτό αργότερα.

Όταν ήρθε η ώρα να αλλάξουν αεροπλάνο, τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο αεροσκάφος – δόλωμα μαζί με άλλους υπαλλήλους του Λευκού Οίκου, στρατιωτικό προσωπικό και μέλη του Τύπου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι περισσότεροι επιβάτες του αεροπλάνου δεν γνώριζαν ότι ο Τραμπ δεν επέβαινε.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι υπάλληλοι συνόδευσαν τον Τραμπ στο μικρότερο αεροπλάνο που τον μετέφερε σε μια στρατιωτική βάση στη Βρετανία, όπου επέστρεψε κρυφά στο μεγαλύτερο τζετ και αποβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες.

Καθώς περπατούσε αργά στον διάδρομο, ενώθηκαν μαζί του δύο προσωπικοί βοηθοί, ο Γουόλτ Νάουτα και η Νάταλι Χαρπ, καθώς και ο Χέγκεθ, αν και δεν διακρίνεται από το βίντεο από ποιο αεροπλάνο βγήκαν.

Όλοι επιβιβάστηκαν σε ένα τρίτο αεροπλάνο – το Boeing 747 που δώρισε το Κατάρ για να χρησιμεύσει ως Air Force One – και πέταξαν πίσω στην Ουάσινγκτον.

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