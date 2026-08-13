Ο Nicholas Hoult στο cast του Harry Potter – Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί

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O Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult) εντάχθηκε στο καστ της επικείμενης δεύτερης σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς Harry Potter του HBO.

Θα υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart, έναν κομβικό χαρακτήρα για το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς με τίτλο «Harry Potter and the Chamber of Secrets», τον οποίο είχε ενσαρκώσει στη δεύτερη ταινία ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh).

Nicholas Hoult will play Gilderoy Lockhart in the second season of HBO‘s “Harry Potter” TV series, hich will be based on “Harry Potter and the Chamber of Secrets.”



Lockhart was previously played by Kenneth Branagh in the “Chamber of Secrets” movie in 2002.… pic.twitter.com/gr4aG89zLt — Variety (@Variety) August 11, 2026

Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε τον Μάιο για τη νέα σεζόν, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, εν όψει της πρεμιέρας του πρώτου κύκλου «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» τα Χριστούγεννα. Η σειρά θα προβληθεί στο HBO και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο Max.

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Harry Potter με τον Αλάσταρ Στάουτ (Alastair Stout) να υποδύεται τον καλύτερό του φίλο Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) να είναι η νέα Hermione Granger.

Στα βασικά μέλη του καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ (Nick Frost) ως Rubeus Hagrid, ο Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) ως Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) ως Severus Snape και η Τζάνετ ΜακΤίερ (Janet McTeer) στο ρόλο της Minerva McGonagall.

Η πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία βασίζεται στα δημοφιλή βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling) υπογράφεται σεναριακά από την showrunner και εκτελεστική παραγωγό Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner). Ο Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod) συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός ενώ έχει σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια. Η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ (Neil Blair) και η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς (Ruth Kenley-Letts) της Brontë Film and TV, καθώς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) της Heyday Films συμπληρώνουν στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής της σειράς, η οποία αποτελεί παραγωγή του HBO σε συνεργασία με την Brontë Film and TV και την Warner Bros. Television.

Nicholas Hoult Joins 'Harry Potter' Season 2 As Gilderoy Lockhart https://t.co/U1DtmKoENw August 11, 2026

Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Μπράουν (Jon Brown), σεναριογράφος της πρώτης σεζόν, θα έχει το ρόλο του συν-δημιουργού στο νέο κύκλο στο πλευρό της Γκάρντινερ.

Αυτός θα είναι ο τρίτος σημαντικός τηλεοπτικός ρόλος για τον Χουλτ, μετά τη σειρά «Skins» και την παραγωγή του Hulu «The Great», η οποία του χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.

Ο Βρετανός σταρ ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες «Juror #2» και «Nosferatu», θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην ταινία «How To Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

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