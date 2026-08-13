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13.08.2026 10:56

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Χωρίς Κωνσταντέλια για την ανατροπή πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League

13.08.2026 10:56
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Να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα και να περάσει στα πλέι οφ του Europa League θα προσπαθήσει απόψε (21:30, Open) ο ΠΑΟΚ.

Η αλήθεια είναι πως η Άντερλεχτ δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της στη Θεσσαλονίκη, αλλά πήρε τη νίκη με το γκολ του Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς μόλις στα 17 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, ενώ παράλληλα είδε τον τερματοφύλακά της να αποκρούει στο 36′ το πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Εξίσου αποτελεσματική αποδείχθηκε η ομάδα του Βίτορ Μπρούνο και στην πρεμιέρα της Pro League. Οι «μωβ», με τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, χρειάστηκαν τις καθυστερήσεις για να κάμψουν την αντίσταση της Λα Λουβιέ (69’ Τζόσουν Ενγκά Κανά, 90’+2’ Αντριάνο Μπερτατσίνι – 54’ Μουσταφά Ισά) που έπαιζε από το 59’ με αριθμητικό μειονέκτημα. Για τον ΠΑΟΚ, οι εγχώριες υποχρεώσεις αρχίζουν στις 23 Αυγούστου.

Οι «ασπρόμαυροι» του Αλέσιο Λίσι καλούνται να κάνουν την ανατροπή στις Βρυξέλλες, έχοντας διαθέσιμους τους Δημήτρη Γιαννούλη και Τομ Λουσέ. Αμφότεροι αποκτήθηκαν παραμονές του πρώτου αγώνα και ο Λίσι πιθανόν τους ρίξει στη μάχη του Βελγίου. Απών θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή για τις Βρυξέλλες. Επίσης, ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και στους ανέτοιμους Τάχα Άλι, Κίριλ Ντεσπόντοφ. Εδώ και καιρό εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Σαρρής, Σουαλιό Μεϊτέ και Φεντόρ Τσάλοφ.

Για όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, ο επόμενος αντίπαλος θα είναι η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείσθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας με δύο ήττες – αμφότερες με σκορ 1-0 – από το UEFA Champions League. Μάλιστα, η Λέφσκι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αντίστοιχα, η ομάδα που θα αποκλεισθεί θα συνεχίσει στα πλέι οφ του Conference League, εκεί όπου θα συναντήσει την Μπραν. Οι Νορβηγοί άφησαν εκτός Ευρώπης τον Απόλλωνα Λεμεσού, κερδίζοντας την Τρίτη (11/8) με 4-2 στην παράταση στην Κύπρο, έχοντας ηττηθεί νωρίτερα με 1-0 εντός έδρας.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ, Λανσάνα, Κανά, Άμπρος, Τσβέτκοβιτς, Σέκε, Σικάν.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

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