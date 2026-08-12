Eurovision: Νέοι κανόνες από την EBU – Τι αλλάζει για χώρες σε πόλεμο και συμμετέχοντες

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Νέο πλαίσιο κανόνων για τη Eurovision 2027 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), με τις τροποποιήσεις να αφορούν στην ασφάλεια της διοργάνωσης, τις ζωντανές ερμηνείες, αλλά και το ηλικιακό όριο των καλλιτεχνών.

Οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων για τον διαγωνισμό, έπειτα από την ετήσια αξιολόγηση της Eurovision και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μετά τη διοργάνωση του 2026 στη Βιέννη. Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την EBU, στόχος των νέων κανονισμών είναι να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις και οι κανόνες για ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καλλιτέχνες και ομάδες παραγωγής, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας και η διαφύλαξη της ακεραιότητας του διαγωνισμού.

Ιδιαίτερη αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα που κερδίζει τη Eurovision βρίσκεται αντιμέτωπη με συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διοργάνωση. Από το 2027, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της νικήτριας χώρας δεν θα θεωρείται αυτομάτως κατάλληλη για να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, εάν στην περιοχή υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή άλλη συνθήκη που επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια της χώρας ή της ευρύτερης περιοχής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η EBU μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή της νικήτριας χώρας. Εάν τελικά αποφασιστεί ότι η διοργάνωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, θα επιλεγεί από την EBU άλλος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ως διοργανωτής, ο οποίος θα αναλάβει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες για τη διοργάνωση, την παραγωγή και το στήσιμο του διαγωνισμού.

Από τα 16 στα 18 το όριο ηλικίας

Σημαντική είναι και η αλλαγή που αφορά στην ηλικία των διαγωνιζόμενων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν «κλείσει» τα 18 τους χρόνια έως την ημέρα της πρώτης τους πρόβας. Το προηγούμενο όριο ήταν τα 16 χρόνια.

Η EBU συνδέει την αλλαγή με την προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των καλλιτεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους συμμετέχοντες και στις πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

Διευκρινήσεις για ζωντανά φωνητικά και προηχογραφημένα στοιχεία

Παράλληλα, διευκρινίστηκαν οι κανόνες για τα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία. Η βασική προϋπόθεση παραμένει ότι ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές κάθε συμμετοχής πρέπει να αποδίδουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού.

Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται, όμως δεν μπορούν να αντικαθιστούν ή να υποστηρίζουν σε υπερβολικό βαθμό τη ζωντανή ερμηνεία. Η EBU διευκρινίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από τους καλλιτέχνες που βρίσκονται στη σκηνή, ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα των εμφανίσεων και το κοινό να ακούει τα βασικά φωνητικά σε ζωντανή εκτέλεση.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των μελών της EBU και αποσκοπούν σε πιο σαφείς κανόνες, μεγαλύτερη προστασία των καλλιτεχνών και ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες.

«Με οδηγό, όπως πάντα, τα σχόλια των μελών μας, διευκρινίσαμε και ενισχύσαμε αρκετούς τομείς για το 2027. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε όλους τους εμπλεκόμενους, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διασφαλίσουν ότι ο διαγωνισμός συνεχίζει να προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που κάνουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν Γκριν.

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