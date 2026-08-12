Open: Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο «10 Παντού» στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη

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Στον ενημερωτικό τομέα του Open εντάσσεται η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου και από τις 24/8 θα παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη την εκπομπή «10 Παντού».
Με ανάρτησή του ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του σταθμού, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, καλωσόρισε τη δημοσιογράφο στον σταθμό, σημειώνοντας ότι «με τη γνώση, τη συγκρότηση, την εργατικότητα και την εμπειρία της θα ενισχύσει τη δημοσιογραφική ομάδα του Ανοιχτού Καναλιού»,
Παράλληλα, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος αποχαιρέτισε και την Μίνα Καραμήτρου, τονίζοντας ότι «το “10 Παντού” διαμόρφωσε την ταυτότητά του με την ουσιαστική συμβολή της Μίνας Καραμήτρου, την οποία ευχαριστώ και ξεπροβοδίζω με αγάπη και εκτίμηση».
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