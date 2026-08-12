Πολιτική Προστασία: Σε κατάσταση συναγερμού 5 την Πέμπτη πέντε περιοχές – Ανάμεσά τους και η Αττική

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Σε κατηγορία κινδύνου 5, την μεγαλύτερη στην κλίμακα, για κίνδυνο φωτιάς, είναι για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου πέντε περιοχές της χώρας.
Η Αττική, η Αργολίδα, αλλά και περιοχές της Κορινθίας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, θα είναι σε κατάσταση συναγερμού λόγω ισχυρών ανέμων.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο αναμένονται ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
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