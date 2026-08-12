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12.08.2026 15:19

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το «112» για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι

12.08.2026 15:19
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Φωτιά ξέσπασε, περίπου στις 13:45 σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργος Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αρχικά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Επιπρόσθετα, στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

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