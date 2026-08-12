Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το «112» για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι

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Φωτιά ξέσπασε, περίπου στις 13:45 σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργος Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αρχικά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Επιπρόσθετα, στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Τόλκα #Νεράκι και #Λουτρόπυργος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Παλαιάς Εθνικής οδού πρό #Νέα_Πέραμο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

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