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13.08.2026 11:09

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» για το νέο επαγγελματικό βήμα στο Open

13.08.2026 11:09
papakostopoulou

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Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της παρουσιάστριας, δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη, στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open, όπως ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη (12.08.2026).

Η δημοσιογράφος σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στο νέο της αυτό επαγγελματικό βήμα στο Open.

«Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά στην επαγγελματική μου πορεία και νιώθω ευγνώμων που εντάσσομαι στην ειδησεογραφική ομάδα του κορυφαίου διευθυντή ειδήσεων Χρήστου Παναγιωτόπουλου. Τον ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τον τιμητικό τρόπο με τον οποίο με υποδέχτηκε στις ειδήσεις του Open και στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Έτσι ένα όνειρο ζωής, να δουλέψω μαζί του γίνεται πραγματικότητα! Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο, τον Νίκο Στραβελάκη και εύχομαι στην αγαπημένη μου φίλη δεκαετιών Μίνα Καραμήτρου, κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η εκπομπή ΔΕΚΑ ΠΑΝΤΟΥ, που αγαπήσατε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 10-1, επιστρέφει ανανεωμένη. Με διάθεση να είμαστε εκεί για εσάς και να γίνουμε η φωνή σας, θα βλέπουμε όλη την επικαιρότητα παρέα με τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής κοντά μας.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τα δεκάδες μηνύματά σας. Με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη μας ψηλά, με σεβασμό και αγάπη γι’ αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα από κάθετί άλλο, θα πορευθούμε παρέα στην εκπομπή και στα δελτία», έγραψε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στην ανάρτησή της.

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