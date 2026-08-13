Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή σε τροχαίο στη Χαλκιδική

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Ευχάριστα νέα για την 7χρονη από την Μολδαβία που έχασε την οικογένειά της στο τροχαίο στην Χαλκιδική πριν από ένα μήνα.

Το κοριτσάκι επιστρέφει στη Μολδαβία όπου θα αναλάβουν την κηδεμονία της συγγενείς της μητέρας της.

Το κοριτσάκι είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο όπου το όχημα που οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν ακαριαία η μητέρα της και η 6 μηνών αδελφή της, ενώ μετά από μάχη, ο πατέρας της απεβίωσε στο νοσοκομείο.

Το παιδί νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ωστόσο αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, θα αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη για το Κισινάου.

Όπως αναφέρει το Επίτιμο Προξενείο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, η μετακίνησή της θα πραγματοποιηθεί με ειδικό ασθενοφόρο, το οποίο φτάνει απόψε το βράδυ από τη Μολδαβία για τον συγκεκριμένο σκοπό, και θα γίνει από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης προς τη μολδαβική πρωτεύουσα, συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα.

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