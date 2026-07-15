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15.07.2026 21:25

Πώς έγινε η τραγωδία με την τετραμελή οικογένεια στη Χαλκιδική – Νεκροί οι γονείς και το βρέφος, σε σοβαρή κατάσταση το δεύτερο παιδί

15.07.2026 21:25
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Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική το απόγευμα της Τετάρτης, 15/7, με μία τετραμελή οικογένεια να εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου.

Το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα μέλη της οικογένειας με πινακίδες Μολδαβίας, συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο βυτιοφόρο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:20 το απόγευμα, με τον απολογισμό να είναι τραγικός.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Ο πατέρας της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι και εκείνος κατέληξε, ανεβάζοντας στους τρεις τους νεκρούς της οικογένειας.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, που τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση, διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και οι έρευνες για τα αίτια

Μετά τη σύγκρουση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες χρησιμοποίησαν διασωστικό εξοπλισμό για να ανασύρουν τη γυναίκα και το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ απεγκλώβισαν και τους δύο τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ στην κινητοποίηση συνέδραμαν και διασώστες εκτός υπηρεσίας που βρίσκονταν στην περιοχή για τη θερινή περίοδο, καθώς και ομάδα δασοπροστασίας ΟΔΑΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πατέρας της οικογένειας, που οδηγούσε το ΙΧ, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να συγκρουστεί με το βυτιοφόρο. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.

Μετά το τροχαίο, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διεκόπη στο σημείο της σύγκρουσης. Η κυκλοφορία άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

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