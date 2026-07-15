Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα παιδί

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Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων – Νικήτης στην Χαλκιδική.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.



Σύμφωνα με το rthess.gr στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί.



Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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