Δύο σεισμοί, 2,7 και 3,5 Ρίχτερ, μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας μέσα σε λίγα λεπτά

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Δύο σεισμικές δονήσεις, η μία στις 22:12 και η δεύτερη τρία λεπτά αργότερα, στις 22:15, έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο απόψε.
Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός ήταν έντασης 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ο δεύτερος 3,5 βαθμών. Το εστιακό βάθος της πρώτης δόνησης ήταν πέντε χιλιόμετρα και της δεύτερης 5,4.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Σιγρίου.
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