Τζέιμς Μποντ: Αποκαλύφθηκε (;) ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον 007 (Photo)

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Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ μπορεί τελικά να έχει τελειώσει, σύμφωνα με μια απροσδόκητη πηγή. Ο δημοφιλής τηλεοπτικός παρουσιαστής Ρίτσαρντ Όσμαν μοιράστηκε νέες πληροφορίες σχετικά με έναν από τους υποψήφιους για τον ρόλο του 007.

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του «The Rest Is Entertainment», ο Όσμαν μίλησε για την πολυαναμενόμενη επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ. «Κάποιος μου είπε με βεβαιότητα ποιος είναι ο νέος Μποντ τις προάλλες, αλλά, εννοώ, αυτό έχει ξανασυμβεί», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Όσμαν αποκάλυψε: «Το όνομα που άκουσα είναι του Τζακ Λόουντεν». Ωστόσο, ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι η επιλογή του Λόουντεν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. «Δεν είναι κάτι του τύπου “το έχει σίγουρα”», είπε ο παρουσιαστής, προσθέτοντας: «Σίγουρα τον εξετάζουν σοβαρά. Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτικός».

Ο σκωτσέζος ηθοποιός είναι γνωστός κυρίως για τον ρόλο του πράκτορα του MI5, Ρίβερ Κάρτραϊτ, στη δημοφιλή σειρά «Slow Horses» του Apple TV. Αργότερα φέτος, ο Λόουντεν θα εμφανιστεί ως κ. Ντάρσι στην επερχόμενη διασκευή του «Περηφάνια και Προκατάληψη» από το Netflix. Άλλοι αξιοσημείωτοι τίτλοι στη φιλμογραφία του περιλαμβάνουν τις ταινίες «Δουνκέρκη», «Μαρία, Βασίλισσα της Σκωτίας» και «Έλλα Μακέι», μεταξύ άλλων.

Ο Όσμαν πρόσθεσε ότι ο Λόουντεν βρίσκεται σε «καλή ηλικία» για να υποδυθεί τον 007, προσθέτοντας ότι «πιστεύω ότι ο Τζακ Λόουντεν θα ήταν ένας απίστευτος Μποντ. Έχει την ίδια ενέργεια με τον Ντάνιελ Κρεγκ». Ενώ η πιθανή επιλογή του Τζακ Λόουντεν για τον ρόλο του 007 έχει τραβήξει την προσοχή μετά τα πρόσφατα σχόλια του Όσμαν, πολλά άλλα σημαντικά ονόματα συνεχίζουν να αναφέρονται στη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια του podcast, ο Όσμαν και η Μαρίνα Χάιντ συζήτησαν επίσης για τους Χένρι Κάβιλ και Τομ Χάρντι ως δημοφιλείς επιλογές των θαυμαστών για τον ρόλο του 007. Οι Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ έχουν επίσης αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ επιβλέπει την αναζήτηση του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ στη σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στη σειρά «Slow Horses», στην οποία πρωταγωνιστούν η Λόουντεν και ο Γκάρι Όλντμαν. Εν τω μεταξύ, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Dune», Ντενί Βιλνέβ, φέρεται να σκηνοθετεί την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ.

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