Το τσουνάμι των συντάξεων είναι η δική σας αποτυχία, όχι το δικό μας πρόβλημα

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Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες για το «τσουνάμι» αιτήσεων συνταξιοδότησης του πρώτου επταμήνου του 2026. Βλέπουμε τα τρομοκρατικά δημοσιεύματα και τις αγωνιώδεις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων που βαφτίζουν το δικαίωμά μας στη σύνταξη ως «απειλή» για το σύστημα.

Δεν είμαστε ούτε «βαρίδι», ούτε «οικονομική απειλή». Είμαστε οι άνθρωποι που δουλέψαμε 35 και 40 χρόνια, που ματώσαμε οικονομικά και κρατήσαμε αυτή τη χώρα όρθια. Το ότι 130.000 συμπολίτες μας τρέχουν να συνταξιοδοτηθούν δεν είναι καπρίτσιο. Είναι πράξη αμυντικής επιβίωσης απέναντι στην ανασφάλεια που εσείς καλλιεργείτε με τις αλλεπάλληλες απειλές για νέα όρια ηλικίας το 2027.

Τολμάτε να μιλάτε για «επιβάρυνση 1 δισ. ευρώ» στους προϋπολογισμούς, όταν

6 στις 10 συντάξεις παραμένουν κάτω από τα 1.000 ευρώ.

παραμένουν κάτω από τα 1.000 ευρώ. ο μέσος όρος της κύριας σύνταξης είναι τα εξευτελιστικά 866,40 ευρώ μεικτά .

. η μέση επικουρική των 196 ευρώ δεν φτάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Αυτός δεν είναι «κοινωνικός προϋπολογισμός»· είναι φιλοδώρημα εξαθλίωσης.Και ποια είναι η απάντηση του πολιτικού κατεστημένου; Να μας κουνάει το δάχτυλο επειδή οι γυναίκες και οι εργαζόμενοι επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη για να μην εγκλωβιστούν ξανά. Μας κουνάνε το δάχτυλο για τη «δομική ανισορροπία», την ώρα που οι ίδιοι απέτυχαν παταγωδώς να δημιουργήσουν βιώσιμες, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για τους νέους.

Το κόμμα των συνταξιούχων ιδρύθηκε για να βάλει τέλος σε αυτό το θράσος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία νέα περικοπή, καμία αύξηση εισφορών που θα καταστρέψει τα παιδιά μας, και καμία νέα αύξηση των ορίων ηλικίας. Αν το σύστημά σας καταρρέει, καταρρέει εξαιτίας της δικής σας ανικανότητας και των δικών σας πολιτικών επιλογών, όχι εξαιτίας των δεδουλευμένων δικαιωμάτων μας.

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Απαιτούμε αυτά που πληρώσαμε με το παραπάνω. Η οργή μας έγινε πλέον πολιτική δύναμη και θα τη βρείτε μπροστά σας.

*Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος των Συνταξιούχων

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