Λευκάδα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30.

Για το έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχε και υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον Κάλαμο Λευκάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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