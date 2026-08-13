Λευκάδα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30.
Για το έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχε και υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον Κάλαμο Λευκάδας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
Διαβάστε επίσης:
Μήλος: Συγκροτείται Επιτροπή για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο
Άγιος Δημήτριος: Απαντήσεις αναζητά η αδελφή του νεκρού αστυνομικού – «Να μάθω εάν ήταν μόνος, τον έβλεπα μια χαρά» (video)
Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.