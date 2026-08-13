Ο Κασσελάκης καλεί Μητσοτάκη και Τσίπρα να… αποχωρήσουν

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Με τη φράση «η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά με Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη», ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, κάλεσε μέσω ΣΚΑΪ, τον πρώην και τον νυν πρωθυπουργό να αποχωρήσουν από την πολιτική.

«Δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι αντικειμενικό», συνέχισε ο Σ. Κασσελάκης. «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπάρξει πρόεδρος κόμματος και πολιτικός αρχηγός για 20 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπάρξει υπουργός και αρχηγός αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός για την ίδια περίοδο. 15 χρόνια έχουμε Τσίπρας – Μητσοτάκης, εναλλαγή μεταξύ αντιπολίτευσης και πρωθυπουργού. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε φτάνει πια και να μπει μια νέα γενιά πολιτικών. Εμείς θέλουμε να φέρουμε μια νέα γενιά πολιτικών και μια νέα μορφή πολιτικής».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν και δεν έχω επιθυμία να υπάρξουν… Δεν επιθυμώ να αναμοχλεύσουμε τίποτα από το παρελθόν διότι δεν λύνει τίποτα για το μέλλον».

Δεν θέλουμε να παραστήσουμε τους μάντεις, αλλά δεν νομίζουμε ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης θα ακολουθήσουν την παραίνεση Κασσελάκη…

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