«Τον χειμώνα δακρυγόνα, το καλοκαίρι ήρωες»: Η μπηχτή των οπαδών του ΟΦΗ στην κυβέρνηση και το «ευχαριστώ» των εποχικών πυροσβεστών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι οπαδοί του ΟΦΗ πριν πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Super Cup στον τελικό-θρίλερ με την ΑΕΚ, φρόντισαν να στείλουν και τα μηνύματά τους στις κερκίδες.

Μηνύματα κριτικής προς την κυβέρνηση και στήριξης προς τους πυροσβέστες που και αυτό το καλοκαίρι δίνουν μάχες με τις φλόγες. Με αφορμή τον θάνατο πέντε ανθρώπων που έδιναν τον προηγούμενο μήνα μάχη με τις φλόγες, οι οπαδοί ανάρτησαν ένα πανό το οποίο είχε αποδέκτη την κυβέρνηση, που χαρακτήρισε ως ήρωες τους ανθρώπους οι οποίοι πέρυσι έξω από την Πολιτική Προστασία, δέχονταν δακρυγόνα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τους για το θέμα των προσλήψεων.

«Τον χειμώνα δακρυγόνα, το καλοκαίρι ήρωες» έγραφε το πανό, με τους εποχικούς πυροσβέστες να ευχαριστούν με ανάρτησή τους, τους οπαδούς του ΟΦΗ.

«Ευχαριστούμε τον σύνδεσμο φιλάθλων του #ΟΦΗ «Ομιλοφρενείς», με πανό που ανέβασαν στο Παγκρήτιο, πριν από τον τελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στην ΑΕΚ, όπου εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους πυροσβέστες που δίνουν σε όλη τη χώρα τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα» σχολίασαν στα σόσιαλ.

Διαβάστε επίσης

Οικογενειακές… βουτιές για τον Κυριάκο και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Photo)



Με το βλέμμα στην κάλπη ο Κασσελάκης – Προεκλογικό σποτ καταμεσής του Αυγούστου

Ο Φαραντούρης στη μακρινή Ζάμπια… παίζει καντάδες στο πιάνο