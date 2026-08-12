Με το βλέμμα στην κάλπη ο Κασσελάκης – Προεκλογικό σποτ καταμεσής του Αυγούστου

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Με σποτ μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να βάλει τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» στον προεκλογικό χάρτη, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της άτυπης έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

Το σποτ, με φόντο την πλατεία Συντάγματος, στηρίζεται σε τρία βασικά συνθήματα: «Πολιτική με Πολιτισμό», «Η Ζωή Σου το Κέντρο Μας» και «Μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε πολίτη!!!».

Το βίντεο ανοίγει με ένα ερώτημα που επιχειρεί να βάλει τον πολίτη στο επίκεντρο: «Υπάρχει μια στιγμή που σταματάς να ρωτάς ποιον να ψηφίσω και αρχίζεις να αναρωτιέσαι “αν αξίζει να ψηφίσω κάποιον”». Σύμφωνα με το μήνυμα του κόμματος, από αυτό ακριβώς το ερώτημα γεννήθηκαν οι «Δημοκράτες».

Ο Κασσελάκης παρουσιάζει την πολιτική ως σχέση εμπιστοσύνης και υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις του κόμματος περνούν μέσα από τα… 30.000 μέλη του. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη διαφάνεια, υποστηρίζοντας πως οι προτάσεις είναι «ανοιχτά κοστολογημένες» και πως το κόμμα «δεν χρωστάει στο παρελθόν» ούτε έχει «γραμμάτια να ξοφλήσει σε κανέναν».

Δείτε το σποτ του Κασσελάκη:

Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο



Πολιτική με Πολιτισμό



Η Ζωή Σου το Κέντρο Μας



Μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε πολίτη!!! pic.twitter.com/9T6QCSbtSt August 12, 2026

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