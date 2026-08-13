Οικογενειακές… βουτιές για τον Κυριάκο και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Photo)

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Στα Χανιά βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προκειμένου να περάσει μερικές μέρες οικογενειακά, μαζί με τον πατέρα του και πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, ο υιός Μητσοτάκης ανέβασε στα social media φωτογραφία με τον πατέρα του, σε παραλία της Κρήτης, όπου οι δυο τους απολαμβάνουν το μπάνιο τους, λίγες μέρες πριν ο πρωθυπουργός επιστρέψει στην Αθήνα και… βυθιστεί στην προετοιμασία για την ΔΕΘ.

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