Το παρασκήνιο από την πώληση των Λέικερς στους Κούσνερ και Άιγκερ: Το μπάσιμο στις αθλητικές επενδύσεις, ο Ινφαντίνο και η έρευνα του FBI

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Η πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς για 12,5 δισ. δολάρια δεν είναι απλώς η ακριβότερη συναλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού.

Η αγορά τους από τον Μπομπ Άιγκερ και τον Τζον Κούσνερ, αιφνιδίασε τον αθλητικό κόσμο, ωστόσο έχει προκαλέσει και πολλά ερωτηματικά, με βασικότερο το εξής: γιατί ο ιδιοκτήτης της ομάδα του NBA, Μαρκ Γουόλτερ, αποφάσισε να την πουλήσει μόλις 14 μήνες μετά την αγορά της έναντι 10 δισεκατομμυρίων από την οικογένεια Μπας.

Ο Walter απέκτησε τον έλεγχο των Λέικερς το 2025 και σε μια απλή ανάγνωση, θα μπορούσε κανείς να την δει ως ένα deal που του φέρνει κέρδος 2,5 δισεκατομμυρίων μέσα σε έναν χρόνο και δύο μήνες. Ομως ο Γουόλτερ δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει τις μπίζνες στον αθλητισμό. Αντίθετα, διατηρεί ένα τεράστιο ποσοστό των Λος Αντζελες Ντότζερς στο μπέιζμπολ και δεν σκοπεύει να την αφήσει.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως ο όμιλός του, η TWG Global, έχει βρεθεί στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ. To FBI φέρεται να έχει κατασχέσει το κινητό τηλέφωνό του και laptop από ιδιωτικό αεροσκάφος του. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, δάνεια και επενδύσεις που συνδέονται με ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου και όχι απαραίτητα με τους Λέικερς. Ομως, αμερικανικά ΜΜΕ εικάζουν πως η πώληση έχει να κάνει και με αυτό: με την άμεση ανάγκη για… ρευστό που έχει ο επιχειρηματίας.

Η εμφάνιση των Κούσνερ και Άιγκερ

Κάτω από αυτή τη σκιά, το ενδιαφέρον των Κούσνερ και Άιγκερ, ίσως ήταν ένα σωσίβιο για τον Γουόλτερ. Το timiing ήταν τέλειο και για τις δύο πλευρές. Ο Κούσνερ μόλις είχε δει μια διαφαινόμενη συμφωνία με τη FIFA για μερίδιο από τα έσοδα του Μουντιάλ να χαλάει (χάρη στην αντίδραση των ομοσπονδιών και τον σάλο από την κίνηση Ινφαντίνο να πουλήσει επί της ουσίας το Μουντιάλ) και «διαβάζοντας» τους μπελάδες και τις ανάγκες του Γουόλτερ, αποφάσισε να μπει δυναμικά στις αθλητικές επιχειρήσεις και να αποκτήσει τους Λέικερς, με έναν ισχυρό συμπαίκτη που γνωρίζει καλά το τι σημαίνει η ομάδα για την πόλη του Λος Αντζελες.

Ο Άιγκερ μπαίνει ως συνεργάτης και μέλος του επενδυτικού σχήματος του Κούσνερ. Γνωστός για τη μακρόχρονη πορεία του στη The Walt Disney Company, ο Άιγκερ διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Disney από το 2005 έως το 2020 και επέστρεψε στη θέση το 2022. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η Disney απέκτησε σημαντικές εταιρείες και brands, όπως η Pixar, η Marvel, η Lucasfilm και η 21st Century Fox, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή παρουσία της. Ο Ιγκερ έχει επίσης δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής και μέλος διοικητικών συμβουλίων, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι φέρνει στους Λέικερς τον κόσμο των Media, όπου βέβαια ήδη ήταν ισχυροί.

Οι αθλητικές επενδύσεις του Κούσνερ

Ο Τζον Κούσνερ, ιδρυτής της Thrive Capital και αδερφός του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, διαθέτει μέχρι σήμερα μετοχές στους Μαϊάμι Χιτ, τις οποίες πλέον πρέπει να πουλήσει βάσει κανονισμού, από τη στιγμή που αγοράζει άλλη ομάδα. Είχε στο παρελθόν μετοχές και στους Μέμφις Γκρίζλις, αλλά και στο WNBA (η σύζυγός του, πρώην μοντέλο Κάρλι Κρος, έχει σχέσεις ιδιοκτησίας με τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι) και τους Σαν Φρανσίσκο Τζάιαντς.

Δεν επενδύει μόνο στον αθλητισμό βέβαια. Έχει χτίσει ένα τεράστιο επενδυτικό οικοσύστημα στην τεχνολογία, με συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Instagram, η Spotify, η Stripe και η OpenAI, αλλά τα τελευταία χρόνια μετακινείται όλο και πιο επιθετικά προς τον αθλητισμό.

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