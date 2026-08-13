Καιρός: Drones και μέτρα στην Αττική για τον κίνδυνο πυρκαγιάς – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ μέχρι την Παρασκευή – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

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Σε πλήρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων καθώς η Αττική βρίσκεται σε Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 5 και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι την Παρασκευή οι άνεμοι αναμένονται θυελλώδεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει την επιτήρηση των μεγάλων χώρων πρασίνου της πόλης, επιστρατεύοντας drones με θερμικές κάμερες. Οι πτήσεις θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον Λυκαβηττό, τον λόφο Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ιλισίων.
Μέσω των θερμικών καμερών μπορούν να καταγράφονται μεταβολές στη θερμοκρασία, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές εστίες ή άλλες ενδείξεις κινδύνου.
Κλειστοί για κοινό και οχήματα παραμένουν ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου. Η απαγόρευση πρόσβασης και δραστηριοτήτων στους δύο λόφους θα ισχύσει μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Παράλληλα, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση των μέτρων που προβλέπονται από τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας για ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς.
Η Δημοτική Αστυνομία ενισχύει επίσης την παρουσία της, πραγματοποιώντας περιπολίες σε σημεία που θεωρούνται αυξημένου κινδύνου.
Σε συνεχή λειτουργία θα βρίσκεται το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να μπορεί να ενημερώνει άμεσα και να συνδράμει την Πυροσβεστική, καθώς και άλλες υπηρεσίες ή δήμους εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Σε ετοιμότητα τίθενται και οι υδροφόρες του Δήμου, ενώ δημιουργούνται ομάδες επιφυλακής με προσωπικό από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, όπως προβλέπει το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
Πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται και στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.
Για την ενίσχυση της πυροπροστασίας ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών, ενώ στην περιοχή θα διατεθούν δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα 4Χ4.
Ισχυρή σύσταση απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων προς τους πολίτες να μην προχωρούν σε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα όσο οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί και ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, καλούνται να αποφεύγουν:
Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν κίνδυνο, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων στο 1595.
Οι αρχές ζητούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να επιταχύνει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που ήδη επηρεάζουν τη χώρα και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ την Παρασκευή 14 Αυγούστου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν τις επόμενες ημέρες, με τη μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται την Παρασκευή, ενώ σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται από την Κυριακή.
Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη προβλέπονται βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ.
Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια θα αγγίζουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στις Κυκλάδες θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου.
Στη Θράκη οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα κυμαίνονται στα 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά θα αγγίζουν τα 9.
Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα προβλέπονται άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική, καθώς και στη νότια Εύβοια, θα ενισχύονται τοπικά έως τα 9 μποφόρ.
Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά 9.
Στην Κρήτη προβλέπονται βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 8 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.
Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν.
Στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα κυμαίνονται από 6 έως 8 μποφόρ.
Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια οι άνεμοι θα έχουν ένταση 6 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα, σε τοπικό επίπεδο, έως 8 μποφόρ.
Στο Κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 9, ενώ στις Κυκλάδες θα κυμαίνονται από 6 έως 8 μποφόρ και κυρίως στα βόρεια θα αγγίζουν κατά τόπους τα 9.
Στην Κρήτη θα πνέουν άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ.
Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων. Ωστόσο, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.
Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου πρόκειται να συνεδριάσει εκ νέου το πρωί της Παρασκευής.
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