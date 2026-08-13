Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη, εσπασε επίδοση που κρατούσε 16 χρόνια

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«Έσπασε» τα χρονόμετρα για μια ακόμη φορά η Άρτεμις Βασιλάκη. Με νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Γυναικών και Νέων Γυναικών (Κ23) προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.
H 20χρονη κολυμβήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με το εκπληκτικό 16:13.81 και πέρασε ως τέταρτη στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:56).
Με αυτή την επίδοσή της, η νεαρή πρωταθλήτρια «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε η Μαριάννα Λυμπερτά, με 16:20.11 εδώ και 16 χρόνια (από τις 13/8/2010, στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης), ενώ φυσικά κατέρριψε και το δικό της ρεκόρ στην κατηγορία Νέων Κ23 (16:20.95 από το φετινό «Ακρόπολις», στις 8/5/2026).
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