Γερμανία: Συναγερμός στη Βαυαρία για ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομική γραμμή – Κινητοποίηση της αστυνομίας και εκκένωση κτιρίων (Video)

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Συναγερμός σε πόλη της Βαυαρίας, καθώς εντοπίστηκε στις γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την BILD, υπάρχουν υποψίες ότι το αντικείμενο στο σταθμό του Τροϊχτλίνγκεν αποτελεί εκρηκτικό μηχανισμό. Το αντικείμενο εξετάζεται αυτή τη στιγμή λεπτομερώς από ειδικές μονάδες. Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, πρόκειται για ένα μακρόστενο μεταλλικό αντικείμενο. Δίπλα του φέρεται να βρισκόταν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ένας εργαζόμενος του σιδηροδρόμου φέρεται να σήκωσε και να απομάκρυνε.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι «στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες δυνάμεις. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή Άλτε Μπουργκστράσε – Βετελσχαϊμστράσε». Το αντικείμενο εξετάζεται με ακτίνες Χ από ειδικές μονάδες της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή του Τροϊχτλίνγκεν έχει διακοπεί πλήρως.

Στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού βρίσκεται επίσης ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Μετά τις πρώτες εξετάσεις, η αστυνομία εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το αντικείμενο να είναι εκρηκτικό. Παράλληλα, προετοιμάζεται η εκκένωση της πρώτης σειράς σπιτιών που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην BILD ότι ένας εργαζόμενος των σιδηροδρόμων εντόπισε το αντικείμενο στις γραμμές μπροστά από τον σταθμό του Τροϊχτλίνγκεν. Το θεώρησε ύποπτο και ενημέρωσε την Αστυνομία. Το Τροϊχτλίνγκεν βρίσκεται στην περιοχή Βαϊσενμπουργκ – Γκουντσενχάουζεν της Βαυαρίας και έχει περίπου 13.000 κατοίκους.

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