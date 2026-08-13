Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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