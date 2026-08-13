Φωτιές και καύσωνες: Γιατί το 2026 είναι ήδη μια δραματική χρονιά για την Ευρώπη – Ποιες χώρες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, έκτη η Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Το 2026 καταγράφεται ως η τέταρτη χειρότερη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη συνολική έκταση που κάηκε από δασικές πυρκαγιές έως τις αρχές Αυγούστου.

Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, καταγράφοντας εκτάσεις καμένων περιοχών που υπερβαίνουν σημαντικά τους μέσους όρους των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε δάση, γεωργικές εκτάσεις και οικισμούς, με το οικονομικό κόστος να εκτιμάται ως ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο.

Αν και αρκετές χώρες βιώνουν την πιο καταστροφική χρονιά της τελευταίας 15ετίας, ο κίνδυνος των πυρκαγιών φαίνεται να επεκτείνεται πλέον πέρα από τα παραδοσιακά όρια της Μεσογείου.

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Από τις αρχές Αυγούστου, το 2026 είναι για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 15 ετών ως προς τη συνολική έκταση που έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Το Euronews Business εξετάζει τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Μόνο στη Γαλλία και την Ισπανία, περισσότεροι από 320.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους έως τα τέλη Ιουλίου. Οι πυρκαγιές συνεχίζονται, καθώς οι καύσωνες εξαπλώνονται με την έλευση των μέσων Αυγούστου.

Η αποτίμηση του κόστους των δασικών πυρκαγιών είναι σύνθετη. Η έκταση που έχει καεί μπορεί να μετρηθεί εύκολα, όμως οι οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και οι υπόλοιπες συνέπειες, απαιτούν πολύ πιο εκτεταμένη ανάλυση.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν φέτος την Ευρώπη επιβεβαιώνουν ότι το οικονομικό τους κόστος υπερβαίνει κατά πολύ την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων», δήλωσε ο καθηγητής Simone Varotto από το Henley Business School του University of Reading στο Euronews.

«Ο τελικός λογαριασμός θα περιλαμβάνει κατεστραμμένες κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, διαταραχές στον τουρισμό και τη βιομηχανία, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, πρόσθετη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών και, ενδεχομένως, υψηλότερα ασφάλιστρα».

Ωστόσο, η έκταση των καμένων περιοχών αποτυπώνει το μέγεθος των πυρκαγιών και τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Πόσα, λοιπόν, εκτάρια γης έχουν καεί στην Ευρώπη μέχρι στιγμής το 2026; Ποιες χώρες έχασαν τις μεγαλύτερες εκτάσεις; Και ήταν οι πυρκαγιές του 2026 πιο καταστροφικές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη;

2026: Η τέταρτη μεγαλύτερη καμένη έκταση στις αρχές Αυγούστου

Στις αρχές Αυγούστου, το 2026 κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στην ΕΕ ως προς τη σωρευτική έκταση που έχει καεί από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με το Our World in Data, το οποίο βασίζεται στα στοιχεία του Global Wildfire Information System.

Έως την 31η εβδομάδα του έτους, είχαν καεί 489.826 εκτάρια στην ΕΕ. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μετά το 2012 (863.122 εκτάρια), το 2022 (799.040 εκτάρια) και το 2017 (743.906 εκτάρια).

Ο μέσος όρος των 14 ετών από το 2012 έως το 2025 για την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 434.711 εκτάρια στην ΕΕ. Το 2026 καταγράφει 55.115 εκτάρια περισσότερα, δηλαδή 13% πάνω από τον μέσο όρο.

Όλα τα στοιχεία αφορούν το ίδιο χρονικό σημείο κάθε έτους, δηλαδή το τέλος της 31ης εβδομάδας.

Ο Varotto σημείωσε ότι οι πυρκαγιές στην Ευρώπη έχουν πλήξει κυρίως δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, βοσκοτόπια και γεωργικές εκτάσεις, ενώ αρκετές έχουν φτάσει και σε πόλεις και περιαστικές περιοχές.

Το 38% της καμένης έκτασης στην ΕΕ βρίσκεται στην Ισπανία

Η Ισπανία είναι η χώρα της ΕΕ που έχει πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές ως προς την καμένη έκταση. Στις αρχές Αυγούστου του 2026, είχαν καεί 185.948 εκτάρια στη χώρα. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 38% του συνόλου της ΕΕ.

Μεταξύ 2012 και 2025, έως την 31η εβδομάδα κάθε έτους είχαν καεί κατά μέσο όρο 85.626 εκτάρια στην Ισπανία. Το 2026, η έκταση είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου.

Στο τέλος της 31ης εβδομάδας, το 2026 ήταν η τρίτη χειρότερη χρονιά για την Ισπανία ως προς τη σωρευτική καμένη έκταση από πυρκαγιές, από το 2012, όταν ξεκινούν τα συγκρίσιμα στοιχεία.

Το 2022, η Ισπανία έχασε 258.340 εκτάρια, ενώ το 2012 είχαν καεί 211.350 εκτάρια.

Το 2026 είναι η χειρότερη χρονιά για τη Γαλλία

Η Γαλλία ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με 99.092 εκτάρια να έχουν καεί κατά την ίδια περίοδο, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου της ΕΕ.

Ο μέσος όρος 14 ετών για τη Γαλλία είναι 31.648 εκτάρια. Η έκταση που έχει καεί το 2026 είναι πάνω από τριπλάσια του μέσου όρου.

Το 2026 είναι η χειρότερη χρονιά για τη Γαλλία από το 2012. Το 2019 είχαν καεί 86.888 εκτάρια, η δεύτερη υψηλότερη επίδοση.

Στις αρχές Αυγούστου του 2026, σημαντικές επιπτώσεις από τις πυρκαγιές έχουν καταγραφεί επίσης στην Ιταλία (79.084 εκτάρια), την Πορτογαλία (47.776 εκτάρια) και την Ελλάδα (23.839 εκτάρια).

Για την Ιταλία, το 2026 είναι η πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 15 ετών ως προς την καμένη έκταση. Το ίδιο ισχύει και για την Πορτογαλία.

Αντίθετα, το 2026 ήταν μια λιγότερο σοβαρή χρονιά για την Ελλάδα. Η χώρα είχε καταγράψει μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις από πυρκαγιές σε αρκετές προηγούμενες χρονιές.

Σημαντική αύξηση σε αρκετές χώρες το 2026

Παρότι η σωρευτική καμένη έκταση είναι συγκριτικά μικρότερη, αρκετές χώρες κατέγραψαν σημαντική αύξηση το 2026 σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 14 ετών.

Για παράδειγμα, στην Αυστρία είχαν καεί 1.687 εκτάρια έως τις αρχές Αυγούστου, έναντι μέσου όρου 513 εκταρίων. Στη Δανία είχαν καεί 1.177 εκτάρια, έναντι 404 εκταρίων κατά μέσο όρο. Στη Γερμανία είχαν καεί 6.045 εκτάρια, έναντι 3.098, ενώ στην Ολλανδία 1.677 εκτάρια, έναντι 352.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν καεί 22.206 εκτάρια, έναντι 12.311 κατά μέσο όρο. Το 2026 είναι η χειρότερη χρονιά όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες κατά την τελευταία 15ετία. Βεβαίως, τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο την κατάσταση έως τις αρχές Αυγούστου.

Αντίθετα, η Τουρκία αντιμετώπισε σημαντικά λιγότερες πυρκαγιές φέτος. Μέχρι στιγμής, έχουν καεί 39.556 εκτάρια, έναντι μέσου όρου 134.707 εκταρίων.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν περιορίζεται πλέον στη Μεσόγειο»

Ο Simone Varotto προειδοποίησε τις βρετανικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη νότια Ευρώπη ως προειδοποιητικό σήμα.

«Οι φετινοί καύσωνες και οι πυρκαγιές στη νότια Αγγλία, οι οποίες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 20.000 εκτάρια, δείχνουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν περιορίζεται πλέον στη Μεσόγειο», δήλωσε.

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