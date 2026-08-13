Σκιάθος: Κυνηγούν το θέαμα της απογείωσης και καταλήγουν τραυματίες – Τι λέει ο δήμαρχος για το jet blast

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Στο ίδιο έργο θεατές, στη Σκιάθο, με το γνωστό πλέον «πρόβλημα» με τουρίστες να συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο για να δουν τα αεροσκάφη να απογειώνονται και να προσγειώνονται από απόσταση ελάχιστων μέτρων. Πινακίδες προειδοποιούν με μεγάλα γράμματα για κίνδυνο θανάτου και οι αρμόδιες αρχές έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι η παραμονή πίσω από ένα αεροσκάφος την ώρα της απογείωσης μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Παρ’ όλα αυτά, στις 10 Αυγούστου μια 52χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε σοβαρά από το ισχυρό ρεύμα αέρα των κινητήρων αεροσκάφους και χρειάστηκε αεροδιακομιδή στον Βόλο. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 13 Αυγούστου, μια ακόμη Ιταλίδα, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο.

Τα δύο περιστατικά μέσα σε μόλις 72 ώρες επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε άγνωστο στις αρχές. Η Σκιάθος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τους λάτρεις του plane spotting, καθώς η μορφολογία της περιοχής επιτρέπει στους επισκέπτες να βλέπουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις από εξαιρετικά κοντινή απόσταση. Η ίδια ιδιαιτερότητα, όμως, είναι που έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με τους τουρίστες να «κυνηγού» το jet blast.

Το jet blast για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, δεν αποτελεί κάποιο «κύμα αέρα» με την απλή έννοια. Πρόκειται για την ισχυρή ροή αέρα και των καυσαερίων που εκτοξεύονται προς τα πίσω από τους κινητήρες ενός αεροσκάφους όταν αυτοί λειτουργούν σε υψηλή ισχύ. Κατά την απογείωση οι κινητήρες αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ώση και το ρεύμα πίσω από το αεροσκάφος μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να παρασύρει ανθρώπους, αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά. Στη Σκιάθο, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο επειδή ο δρόμος και το σημείο όπου συγκεντρώνονται οι επισκέπτες βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο.

Στις 10 Αυγούστου 52χρονη Ιταλίδα που βρισκόταν στην περιοχή πήγε να δει από κοντά ένα αεροσκάφος κατά τη διαδικασία απογείωσης. Το ισχυρό ρεύμα αέρα την παρέσυρε και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και πριν καλά καλά περάσουν τρεις ημέρες, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Στις 13 Αυγούστου μια 50χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Και είναι μόνο δυο περιστατικά που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί φέτος. Τον Ιούνιο του 2022 ένας 79χρονος παρασύρθηκε από το jet blast και εκτινάχθηκε, καταλήγοντας στη θάλασσα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μια 61χρονη Βρετανίδα τραυματίστηκε σοβαρά όταν βρέθηκε στη δίνη των κινητήρων αεροσκάφους που απογειωνόταν. Η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα, ενώ το περιστατικό είχε προκαλέσει και αστυνομική και εισαγγελική διερεύνηση.

Το 2025 προστέθηκε ακόμη ένα περιστατικό, όταν Γερμανίδα τουρίστρια παρασύρθηκε από την ώση των κινητήρων και έπεσε στο οδόστρωμα. Ο τραυματισμός της δεν χαρακτηρίστηκε σοβαρός, όμως το περιστατικό επανέφερε για ακόμη μία φορά το ερώτημα γιατί οι επισκέπτες εξακολουθούν να πλησιάζουν τόσο κοντά στα αεροσκάφη, παρά τις προειδοποιήσεις. Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας υποστηρίζει ότι το σημείο δεν έχει μείνει χωρίς μέτρα ασφαλείας. Όπως εξηγεί στο topontiki.gr «ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Fraport και τους αρμόδιους φορείς, έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες, έχει προχωρήσει σε διαγραμμίσεις και έχουν εγκατασταθεί φωτεινοί σηματοδότες. Οι πινακίδες δηλώνουν εμφατικά «Κίνδυνος Θανάτου, Φύγετε από εδώ».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ τα φανάρια λειτουργούν με κόκκινο και πράσινο, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στον δρόμο για την επικινδυνότητα.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η συμπεριφορά των ίδιων των επισκεπτών. Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για ανθρώπους που βρέθηκαν τυχαία στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, όπως λέει, κάποιοι γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν και περιμένουν την απογείωση. «Οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί επιδιώκουν να βιώσουν το ρεύμα αέρα από τους κινητήρες των αεροπλάνων κατά την απογείωση, θέτοντας συνειδητά τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Πάνε εκεί συνειδητά για να υποστηρίξουν αυτή την ενέργεια. Γνωρίζουν τον κίνδυνο και μάλιστα κρατούν το κάγκελο με τα χέρια τους όταν στέκονται ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο».

Και, σύμφωνα με τον κ. Τζούμα, κάποιοι παρακολουθούν την κίνηση των αεροσκάφων ώστε να πάνε στο σημείο για αυτό το σκοπό. «Περιμένουν και παρακολουθούν το flight radar για να δουν πότε θα γίνει η απογείωση και να σταθούν από πίσω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη πρακτική εξηγεί γιατί η απλή τοποθέτηση μιας πινακίδας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή θα απομακρυνθούν. Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι οι επισκέπτες ενημερώνονται με σαφή τρόπο για τον κίνδυνο, αλλά κάποιοι επιλέγουν να παραμείνουν. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα αφού ο δρόμος δεν μπορεί να κλείσει μόνιμα. Στην περιοχή υπάρχει τουριστική και εμπορική δραστηριότητα και μεγάλη κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, περίπου 70.000 άνθρωποι περνούν από την περιοχή το καλοκαίρι. Επομένως, δεν πρόκειται για έναν απομονωμένο χώρο στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μια μόνιμη απαγόρευση διέλευσης.

Το επόμενο ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχει συνεχής αστυνομική παρουσία στο σημείο, ειδικά την ώρα των απογειώσεων. «Η αστυνομία δεν μπορεί να διαθέσει προσωπικό για συνεχή φύλαξη του σημείου για 18 ώρες την ημέρα, δεδομένου ότι οι πτήσεις είναι 35-40 ημερησίως. Δεν είναι εφικτό να υπάρχει φρουρός σε κάθε δυνητικά επικίνδυνο σημείο», αναφέρει ο δήμαρχος.

Η Fraport, από την πλευρά της, έχει λάβει μέτρα στον χώρο ευθύνης του αεροδρομίου. Η ιδιαιτερότητα, ωστόσο, της συγκεκριμένης περιοχής είναι ότι το σημείο από το οποίο οι επισκέπτες παρακολουθούν τα αεροσκάφη βρίσκεται εκτός του ελεγχόμενου χώρου του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου είναι άλλωστε γνωστό διεθνώς στην κοινότητα του plane spotting ακριβώς επειδή οι αποστάσεις από τα αεροσκάφη είναι ασυνήθιστα μικρές. «Εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο εν γνώσει τους, καθώς είναι κάτι που το αναμένουν και δεν συμβαίνει τυχαία ή απρόσμενα», επισημαίνει ο δήμαρχος.

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