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13.08.2026 18:01

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για το φόρο σε δωρεές, χαρτζιλίκια και μεταφορές χρημάτων

13.08.2026 18:01
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Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισημαίνουν ότι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν από την ΑΑΔΕ, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (π.χ. χαρτζιλίκι).

Ωστόσο, σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή.

Επιπλέον, ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό το οποίο δωρήθηκε σε χρονική περίοδο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση, την οποία υπέβαλε η ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όμως, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).

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