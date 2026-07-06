IRIS: Βγαίνει στην Ευρώπη με άμεσες διασυνοριακές πληρωμές

Το IRIS Payments κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς μέσω της συμμετοχής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA οι χρήστες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν άμεσες μεταφορές χρημάτων προς τέσσερις ακόμη χώρες, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη και χωρίς να απαιτείται η καταχώριση IBAN.

Στην πρώτη φάση της υπηρεσίας, οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες μεταξύ χρηστών στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ανδόρρα. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ, η οποία αξιοποιεί το ευρωπαϊκό πρότυπο SEPA Instant Credit Transfer, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των πληρωμών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η υπηρεσία ενεργοποιείται αρχικά μέσω της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Viva.com, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθούν και άλλες ελληνικές τράπεζες και πάροχοι πληρωμών, διευρύνοντας τις δυνατότητες των χρηστών.

Το EuroPA φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών, συνδέοντας τις εθνικές πλατφόρμες κάθε χώρας. Εκτός από το ελληνικό IRIS, στο δίκτυο συμμετέχουν το Bizum της Ισπανίας, το MB WAY της Πορτογαλίας και το BANCOMAT Pay της Ιταλίας.

Σήμερα το δίκτυο καλύπτει περισσότερους από 57 εκατομμύρια πολίτες στις πέντε χώρες που συμμετέχουν, ενώ μέχρι το τέλος του έτους στόχος είναι η επέκταση σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και η εξυπηρέτηση άνω των 176 εκατομμυρίων χρηστών.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2027, όταν το σύστημα θα επεκταθεί και στις πληρωμές προς ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές στο εξωτερικό με την ίδια ευκολία που σήμερα στέλνουν χρήματα σε έναν φίλο μέσω κινητού τηλεφώνου.

Για την ελληνική αγορά, η διασύνδεση αποτελεί σημαντική αναβάθμιση του IRIS, το οποίο μετατρέπεται από μια εθνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών σε μέρος ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για ευκολότερες διασυνοριακές συναλλαγές, ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ψηφιακές πληρωμές και καλύτερη εμπειρία για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, χαρακτήρισε τη διασύνδεση σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά πληρωμών, επισημαίνοντας ότι ο επόμενος στόχος είναι η επέκταση της διαλειτουργικότητας και στις πληρωμές προς επιχειρήσεις, ώστε οι ηλεκτρονικές συναλλαγές να γίνονται πανευρωπαϊκά με την ίδια απλότητα και ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης:

LATSCO Family Office: Αναπτυξιακή δυναμική τροχιά για την NEUROPUBLIC ΑΕ

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει το Möller’s στο χαρτοφυλάκιό του και ενισχύει την παρουσία του στα συμπληρώματα διατροφής

Σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με φορολογικά κίνητρα και επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη