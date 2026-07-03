Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει το Möller’s στο χαρτοφυλάκιό του και ενισχύει την παρουσία του στα συμπληρώματα διατροφής

Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής σηματοδοτεί η ένταξη του νορβηγικού brand Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Σαράντη. Από την 1η Ιουλίου, το Möller’s περνά στο Health & Care Division του ομίλου, διευρύνοντας την παρουσία του σε μια κατηγορία με αυξανόμενη ζήτηση στην ελληνική αγορά.

Το Möller’s διαθέτει ιστορία που ξεπερνά τα 170 χρόνια και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διεθνώς brands στον χώρο των συμπληρωμάτων Ωμέγα-3. Η παρουσία του εκτείνεται σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ στην Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των προϊόντων Ωμέγα-3, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1854, όταν ο Νορβηγός φαρμακοποιός Peter Möller ανέπτυξε μια νέα μέθοδο παραγωγής μουρουνέλαιου με τη χρήση ατμού, χωρίς χημικούς διαλύτες, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα brand που συνδέθηκε με την ποιότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την ένταξη του Möller’s στο χαρτοφυλάκιό του, ο Όμιλος Σαράντη σχεδιάζει να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του brand μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει εξειδικευμένες προτάσεις με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ανάγκες, όπως τα Möller’s Total και Total Plus, Forte, Cardio, τα ζελεδάκια για παιδιά άνω των τριών ετών, καθώς και το κλασικό μουρουνέλαιο. Οι συνθέσεις τους εμπλουτίζονται με βιταμίνες και μέταλλα που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, της όρασης και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα των πρώτων υλών και στη βιώσιμη παραγωγή. Το μουρουνέλαιο προέρχεται από αρκτικό γάδο που αλιεύεται σε καθαρά ύδατα της Νορβηγίας και μεταφέρεται για επεξεργασία μέσα σε 24 ώρες, ενώ τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις που αφορούν τον έλεγχο βαρέων μετάλλων, διοξινών και άλλων επιμολυντών, καθώς και τη βιώσιμη αλιεία.

Η Health & Care Business Unit Director του Ομίλου Σαράντη, Σοφία Αθανασοπούλου, χαρακτήρισε την ένταξη του Möller’s ένα σημαντικό βήμα για τον όμιλο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα brand με ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και σημαντική ιστορία στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.

Από την πλευρά της, η Senior Brand Manager του Health & Care Division, Φανή Λιοπύρη, ανέφερε ότι στόχος της νέας στρατηγικής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Möller’s στην ελληνική αγορά, μέσα από σύγχρονη επικοινωνία, ισχυρότερη παρουσία στα φαρμακεία και δράσεις ενημέρωσης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες υγείας, με επίκεντρο τη συμβολή των Ωμέγα-3 στην υγιή μακροζωία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής.

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