Athens Defence Conference: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η αξιοποίηση της αυξημένης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα, η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και η ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Defence Conference, το οποίο διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι η σημερινή ευρωπαϊκή συγκυρία, με τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, δημιουργεί μια ευκαιρία για την Ελλάδα να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική της βάση, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές αμυντικού υλικού.

Ο υποστράτηγος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του ΓΕΕΘΑ, Γιώργος Πανούσης, ανέφερε ότι έως σήμερα η ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων βασιζόταν κυρίως στις προμήθειες οπλικών συστημάτων.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αρχίσει να αναπτύσσει ορισμένα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, καλύπτοντας μέρος των επιχειρησιακών αναγκών της. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η πραγματική πρόκληση είναι τα επιτυχημένα προϊόντα να μπορούν να περάσουν σε μαζική παραγωγή, συνδέοντας έτσι την καινοτομία με τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε το ΕΛΚΑΚ ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων μέσω της τεχνολογίας.

Ο πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, Håkan Emsgård, υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της Σουηδίας αποδεικνύει πως ακόμη και χώρες με περιορισμένο μέγεθος μπορούν να αποκτήσουν ισχυρή βιομηχανική βάση. Όπως είπε, η τρέχουσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς δημιουργούνται νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρέσβης της Πολωνίας στην Ελλάδα, Wojciech Ponikiewski, ο οποίος ανέφερε ότι η χώρα του ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανική βάση μέσα από διεθνείς συνεργασίες. Όπως σημείωσε, η Πολωνία αναμένεται να αξιοποιήσει περισσότερα από 44 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για την άμυνα, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας και με την ελληνική βιομηχανία.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), Αλέξανδρος Διακόπουλος, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων και λιγότερο στη διαμόρφωση στρατηγικών κειμένων. Όπως ανέφερε, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων επιχειρήσεων, χωρίς όμως να μειώνεται η σημασία των παραδοσιακών οπλικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει διαχρονικά σημαντικά ποσά για την προμήθεια εξοπλισμών, χωρίς να έχει αναπτύξει αντίστοιχες δυνατότητες υποστήριξης και παραγωγής στο εσωτερικό, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού και της ανάπτυξης δυνατοτήτων παραγωγής οικονομικών και άμεσα διαθέσιμων συστημάτων.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director and Senior Partner της Boston Consulting Group (BCG), ανέφερε ότι οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως παράγοντας ενίσχυσης της ασφάλειας αλλά και ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Εκτίμησε ότι, εφόσον οι προμήθειες σχεδιαστούν με τρόπο που θα ενισχύει την εγχώρια παραγωγή, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στο ελληνικό ΑΕΠ. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE μέσα από συνεργασίες με χώρες που έχουν αντίστοιχες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και διευθύνων σύμβουλος της AKMON A.E., Αναστάσιος Ροζολής, υποστήριξε ότι η απουσία μιας διαχρονικής βιομηχανικής στρατηγικής αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας κατά 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αφετηρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί ουσιαστικά. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ενός μόνιμου κυβερνητικού φορέα που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της εθνικής στρατηγικής αμυντικών προμηθειών, σημειώνοντας ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να συμμετάσχει στην παραγωγή τμημάτων μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Τέλος, η διευθύντρια Βιομηχανικών Συνεργασιών της SAAB, Michaela Fecko, παρουσίασε το μοντέλο συνεργασίας που εφαρμόζεται στη Σουηδία μεταξύ κράτους, βιομηχανίας και πανεπιστημίων για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Όπως ανέφερε, η βιομηχανική συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε διεθνούς προγράμματος της εταιρείας, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση της SAAB να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

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