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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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01.07.2026 10:59

Ιαπωνικό υβριδικό supermini με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 17.090 ευρώ

01.07.2026 10:59
Swift_hybrid_25

Σε μια εποχή που τα supermini έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα, υπάρχει ακόμη μια ιαπωνική πρόταση που κρατά ζωντανή τη λογική του προσιτού, οικονομικού και ευχάριστου στην οδήγηση hatchback.

Το Suzuki Swift παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιαπωνικές προτάσεις στα μικρά αυτοκίνητα, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, πλήρη εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης που το κρατά μέσα στα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της κατηγορίας. 

Σε μια εποχή όπου τα μικρά αυτοκίνητα έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα, το Suzuki Swift Hybrid ξεχωρίζει γιατί καταφέρνει να κρατήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Είναι ελαφρύ, ευέλικτο, απλό στην καθημερινή χρήση και με εκείνη τη γνώριμη ιαπωνική λογική που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο με αριθμούς, αλλά με το πόσο εύκολα και ευχάριστα κάνει κάθε διαδρομή.

Η τιμή του ξεκινά από τις 17.090 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, ενώ συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την αξία του για τον ιδιώτη αγοραστή.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
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